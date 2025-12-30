FREEMAIL
NEMA OZLIJEĐENIH /

Policija se oglasila o snažnoj eksploziji koja je sinoć uznemirila Zagrepčane: 'Ulili su u plastičnu posudu...'

Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije

30.12.2025.
10:49
Jakov Sedlar
Čitatelj Net.hr-a
Sinoć je u Zagrebu došlo do snažne eksplozije

Naime, netko je bacio pirotehničku napravu i uzrokovao eksploziju i požar na igralištu Osnovne škole Julija Klovića na zagrebačkoj Trešnjevci.

Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije. Građani su tijekom cijele večeri javljali da čuju snažne eksplozije diljem grada.

Sada se oglasila i policija koja je potvrdila da se sve dogodilo oko 22.45 sati. 

Na Novoj cesti na Trešnjevci, na igralištu odgojno-obrazovne ustanove, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tekućinu i zapalili otvorenim plamenom uslijed čega je došlo do eksplozije.

Na svu sreću ozlijeđenih nije bilo te nema oštećenja imovine, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. 

EksplozijaZagrebTrešnjevkaPirotehnička SredstvaPolicija
