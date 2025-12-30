FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'
×
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

30.12.2025.
10:44
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jakov osjeća veliku grižnju savjesti zbog svog oca, a olakšanje osjeti kada im liječnik kaže da je operacija uspješno završena! Rajka, Jakov i Nikola strepe zbog cijele situacije u cijelog bolnici, a onda napetosti nadoda Rajka, kada Nikoli otkrije da je Ante krivotvorio oporuku. "Sve je uzeo sebi", rekla je Rajka Nikoli.

Jakov traži oprost od ranjenog oca, a Sikirica dotad traži krivce za napad na Ivicu. Traži Marka i Čavku u kući Vukas, a Mirjana i Ante stali su u obranu svog sina. "Vode ga k'o zadnjeg kriminalca", potresena je Mirjana. Marko osjeća olakšanje jer je Ivica bolje, ljut na Čavku zbog njegovog poteza.

Karmela i Kata uz piće razgovaraju o svojim ljubavnim situacijama, Kata prvi put olakšava dušu. Karmelu je njihov razgovor dirnuo do suza i otvorio put prema njihovom prijateljstvu. Ugostiteljica osjeća veliku grižnju savjesti zbog onoga što se dogodilo Ivici.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

Pogledajte video: Trenerica Sumpor otkrila zašto ljudi odustaju od novogodišnjih odluka: 'To je nusproizvod marketinga'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVLJE PČELE /
Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'