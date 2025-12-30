FREEMAIL
SVIJET JOJ SE RASPADAO /

Anđa Marić nakon bolnog priznanja otkrila: 'Gledam demonima u oči'

Anđa Marić nakon bolnog priznanja otkrila: 'Gledam demonima u oči'
Foto: Luka Antunac/pixsell

Otvoreno je priznala s kojim nedaćama se suočava u zadnje vrijeme

30.12.2025.
10:47
Irena Grgić
Luka Antunac/pixsell
Hrvatska poduzetnica, autorica i javna osoba, Anđa Marić (49), sredinom ovog mjeseca javno je putem svog Facebook profila progovorila o teškom razdoblju koje proživljava zbog situacije sa svojim sinom Gašperom (21), kojeg je dobila s bivšim suprugom Primožom Dolničarom. 

Priznala je tada da joj je sin alkoholičar od 12. godine te da je ranije nekoliko puta pokušala prisiliti liječenje, ali bez uspjeha. Istaknula je da se osjeća odgovornom, ali da nije kriva, te da je odlučila nastaviti raditi na svom kanalu i biti motivator i radnica svjetla.

Anđa Marić nakon bolnog priznanja otkrila: 'Gledam demonima u oči'
Foto: Luka Antunac/pixsell

Njezina objava tada je privukla veliku pažnju javnosti i medija, a Anđa se nakon iste odlučile na kratko povući kako bi, kako je sada sama istaknula, preispitala samu sebe. Sada se ponovno vratila na Facebook, a u posljednjoj objavi govorila je o liječenju vlastitih trauma i ponovnom pronalasku sebe. 

'Moramo krenuti prema djetetu u sebi'

"Nakon nekoliko tjedana samoizolacije, preispitivanja, sumnje u sebe i bivanja – samo čovjekom – shvatila sam nešto ključno. Moramo krenuti prema djetetu u sebi. Utješiti ga. Nježno mu objasniti stvari.  Pa čak i ako treba ići unatrag i ponovno objašnjavati – na način koji ono može razumjeti. Tako da više ne reagira iz iste boli i nemoći", započela je. 

"Nitko nije spreman za odrastanje. Nitko nije spreman za roditeljstvo – taj najteži i najljepši posao na svijetu.  A kada ranjeno dijete ima dijete, ranjenost se samo nastavlja. Tko zna koliko generacija ranjene djece je stvorilo mene. Ali evo mene – s kapacitetom da tu transgeneracijsku karmu izliječim. I kažem: sa mnom završava. 

Hrabro ulazim duboko u svoju tamu. Gledam demonima u oči. Dok se ne pretvore u male miševe. Koji bacaju veliku sjenu. A zapravo nisu strašni – To su dijelovi mene kojih sam se odrekla radi “mira u kući”. Mamine i tatine sreće. Zdravog razuma. I još tisuću razloga...", istaknula je. 

'Biram suočavanje s demonima'

"Opet koristim ovaj kanal kao vlastitu psihoterapiju. Mjesto gdje sama sebi govorim ono što sam baš trebala čuti. Danas je poseban dan. Probudila sam se. Moji voljeni su živi. Barem još neki od njih. Odlučila sam tražiti sreću. 

Odbijam živjeti samo u uspomenama. Biram suočavanje s demonima. Kako više ne bi upravljali mnome. Samo zato što se pravim da nisu moji. Pa ih onda gledam u svakom ogledalu. Koje mi dođe kroz druge ljude", poručila je za kraj. 

 

 

