Najbolja skijašica svijeta žestoko oplela po FIS-u: 'Brutalno i teško za gledati'

Mikaela Shiffrin pobijedila je na petom od pet slaloma ove sezone u Semmeringu u nedjelju. Mikaela je slavila sa samo 9 stotinki ispred Camille Rast. Treća je završila Lara Colturi dok je naša Zrinka Ljutić završila na osmom mjestu.

Utrku su obilježili čudni uvjeti na stazi u prvoj vožnji u kojoj do cilja nije došlo gotovo pola skijašica. Mikaela Shiffrin žalila se na pripremu staze još za vrijeme utrke, a novom objavom na Instagramu dotakla se kontroverzne utrke detaljnim priopćenjem.

"Ovaj sport je prekrasan - i nadam se da će svi koji gledaju iskusiti onu stranu skijaških utrka koju svi poznajemo i volimo. Nažalost, jučerašnja utrka nije bila dobar prikaz našeg sporta. Kombinacija odluka i pripreme podloge tijekom tjedna dovela je do vrlo nestabilne staze. Prvi lauf je bio prilično dobar za rane startne brojeve, ali nakon startnih brojeva 15-20-30, pogoršanje je postalo ekstremno. Bilo je vrlo izazovno uopće završiti stazu, a za mnoge skijašice koje su kasnije startale, osjećala se gotovo opasnost", pisala je Mikaela pa nastavila.

"Razgovarala sam s nekoliko skijašica u cilju koji su bile frustrirane, potresene, pa čak i uplašene stojeći na startu zbog onoga u što će se upustiti na skijama. Sigurnost je bila glavna briga. Stopa DNF-a bila je gotovo 50% - rečeno mi je da je to najviša razina od '99. - s 39 od 79 skijašica koje nisu završile prvu vožnju, a razlika u kvalifikacijama do druge vožnje bila je šest sekundi. To ne odražava ljepotu skijaških utrka, niti zašto toliko nas voli i toliko naporno radi za ovaj sport.

"Srećom, nije bilo većih ozljeda. Ali u sportu s toliko nekontroliranih varijabli, moramo se pobrinuti da postave staza nadopunjuju uvjete na površini kako bi utrka bila što sigurnija, pravednija i smislenija. Četrdeset četiri DNF-a u dvije vožnje nije zabavno - brutalno je i iskreno, teško za gledati.

Prilagodba staze u drugom pokušaju bila je još jedan primjer situacije koja je postala reaktivna, a ne proaktivna. Promjena koju je napravio FIS bila je potrebna radi sigurnosti. Ali to se trebalo riješiti prije početka inspekcije - ne dok su sportaši već vršili inspekciju - što je dovelo do zbrke, kašnjenja inspekcije i pitanja o pravednosti. Ništa od ovoga nije bilo vezano uz stjecanje prednosti; jednostavno je trebalo biti uočeno ranije kako bi svi mogli pregledati istu, ispravnu stazu", napisala je najbolja skijašica današnjice.

