Krenula na odmor, a onda se zarazila bakterijom: Američka pjevačica je na infuziji

Američka pjevačica Pink (45) nedavno se zarazila bakterijom Escherichia coli, a o tome je otvoreno progovorila na svom Instagram profilu. Na fotografiji koju je objavila vidi se kako sjedi na kauču, prima vitaminsku infuziju i pije crno vino, dok joj društvo pravi njezina 14-godišnja kći Willow i prijatelji.

U opisu fotografije Pink je priznala da joj je odmor neočekivano prekinula bolest, no da se dobro nosi s situacijom.

"Sve je to normalno i sve ide jako dobro. Kad odeš na odmor i jedeš, a E. coli odluči se preseliti u tvoja crijeva, 'ubiješ je' druženjem s prijateljima i kćerkama te crnim vinom i vitaminskom infuzijom", poručila je u objavi.

"Ah, život i limuni i limunada i sjajne uspomene kojih se možda sjetim", zaključila je.

Brojni pratitelji su joj pisali riječi podrške u komentarima.

"Nadam se da ćeš se uskoro bolje osjećati i da ćeš ipak uspjeti uživati u ostatku putovanja", "O ne! Nadam se da ćeš se brzo oporaviti, P!nk!", "Šaljem ozdravljujuće misli i zagrljaje", pisali su fanovi.

