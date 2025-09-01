Sin Davida Beckhama pokušao napraviti džem pa se osramotio: Ismijali ga i izvrijeđali

Brooklyn Beckham (26) ponovno se našao u središtu pozornosti, ali ovaj put ne zbog modne ili kulinarske inspiracije, već zbog – džema od jagoda. Najstariji sin Davida i Victorije Beckham objavio je na Instagramu video u kojem priprema svoj domaći džem, a reakcije obožavatelja nisu izostale.

U videu, 26-godišnjak koji se posljednjih godina okušao i u kulinarstvu, pokazao je proces pripreme – od čišćenja i kuhanja jagoda pa sve do posluživanja na kriški kiselog kruha. Snimka završava tako da tost pruža ženi, za koju se pretpostavlja da je njegova supruga Nicola Peltz, no trenutak kušanja ostao je izrezan.

Foto: instagram Screenshot

Foto: instagram Screenshot

Dok su neki pohvalili trud i poručili da "izgleda odlično" ili "vrlo lijepo", drugi su ga nemilosrdno ismijavali. "Prvo Meghan, sad ti! Koja je opsesija s džemom od jagoda? Svatko ga može napraviti...", napisao je jedan korisnik, aludirajući na džem koji prodaje vojvotkinja od Sussexa u sklopu svojeg brenda "As Ever". Drugi su ga nazvali "novom Meghan Markle", dok je netko zaključio da džem "izgleda rijetko i vodenasto". Bilo je i poruka poput: "Nađi pravi posao!" ili "To je najgori džem koji sam ikad vidio".

Foto: instagram Screenshot

Foto: instagram Screenshot

Kritičari nisu stali samo na receptu – neki su se ponovno dotaknuli i zategnutih obiteljskih odnosa Beckhamovih. "Nazovi svoje roditelje" i "Kako ti je obitelj?" poručili su mu pojedini korisnici, podsjećajući na glasine o svađama s Davidom i Victorijom Beckham.

Brooklynovi predstavnici nisu odgovorili na upite američkih medija, a ni sam se nije oglasio o kritikama. Podsjetimo, nagađanja o napetim odnosima u obitelji Beckham traju mjesecima. U travnju se pisalo da je u sukobu s bratom Romeom, a u svibnju su britanski tabloidi objavili kako su on i Nicola "umorni" od njegovih "narcisoidnih" roditelja. Par je izostao i s proslave Davidovog 50. rođendana, a izvori bliski obitelji tvrdili su da su "prekinuli kontakt" s ostatkom klana.

Napetosti su dodatno produbile i glasine da je Victoria uništila njihovo vjenčanje 2022. godine, zbog čega su Brooklyn i Nicola nedavno odlučili obnoviti zavjete – bez prisustva njegovih roditelja.

