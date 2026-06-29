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Regija bruji o djevojci s kojom se Jozinović navodno ljubi na izbrisanom videu: Evo tko je ona

Regija bruji o djevojci s kojom se Jozinović navodno ljubi na izbrisanom videu: Evo tko je ona
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović (24) već godinama slovi za jedno od najprepoznatljivijih mladih imena regionalne pop scene. Zahvaljujući iznimnim vokalnim sposobnostima, profesionalnom pristupu i prirodnoj karizmi, uspjela je osvojiti publiku diljem Balkana te izgraditi karijeru koja se razvija sigurnim koracima.
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Nakon što je na Instagram profilu Jakova Jozinovića (20) osvanuo, a potom i brzo uklonjen video na kojem se mladi glazbenik iz Vinkovaca ljubi na brodu s misterioznom djevojkom, korisnici društvenih mreža ubrzo su se bacili u potragu za brinetom koja je osvojila srce jednog od trenutačno najpoznatijih mladih glazbenika u regiji. A u potrazi za misterioznom djevojkom, jednom ime se posebno izdvojilo. Riječ je o bosanskohercegovačkoj pjevačici Džejli Ramović (24) za koju su mnogi uvjereni kako je djevojka s obrisanog videa. 

 

 

29.6.2026.
13:45
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Džejla Ramović
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