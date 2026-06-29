Regija bruji o djevojci s kojom se Jozinović navodno ljubi na izbrisanom videu: Evo tko je ona

Nakon što je na Instagram profilu Jakova Jozinovića (20) osvanuo, a potom i brzo uklonjen video na kojem se mladi glazbenik iz Vinkovaca ljubi na brodu s misterioznom djevojkom, korisnici društvenih mreža ubrzo su se bacili u potragu za brinetom koja je osvojila srce jednog od trenutačno najpoznatijih mladih glazbenika u regiji. A u potrazi za misterioznom djevojkom, jednom ime se posebno izdvojilo. Riječ je o bosanskohercegovačkoj pjevačici Džejli Ramović (24) za koju su mnogi uvjereni kako je djevojka s obrisanog videa.