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PRAVA LJETNA IDILA /

Nevrijeme prijeti gotovo cijeloj Hrvatskoj, ali ne i Dubrovniku: Pogledajte kako se ondje gušta

Nevrijeme prijeti gotovo cijeloj Hrvatskoj, ali ne i Dubrovniku: Pogledajte kako se ondje gušta
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Za gotovo cijelu Hrvatsku izdano je žuto upozorenje zbog pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće tuče. Jedina iznimka je dubrovačko područje, gdje se zadržalo mirnije, stabilnije i sunčanije vrijeme.

Dok se ostatak zemlje priprema za moguće nevrijeme, brojni su na krajnjem jugu iskoristili ljetni dan za kupanje, šetnju i odmor uz more. Plaže su bile pune, a prizori iz Dubrovnika pokazali su sasvim drukčiju sliku od one koja se očekuje u većem dijelu Hrvatske.

Sudeći prema fotografijama, ondje zasad nema ni traga pogoršanju vremena, pa su domaći i turisti bezbrižno uživali u suncu i visokim temperaturama.

11.7.2026.
16:48
danas.hr
Grgo Jelavic/PIXSELL
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