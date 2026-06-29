Dok Hrvatska gori na 39 °C, oni su pronašli savršeno osvježenje

Temperature su se u ponedjeljak u Hrvatskoj penjale i do 39 stupnjeva Celzijevih. Riječ je o vrhuncu toplinskog vala koji je zahvatio gotovo cijelu Europu, a Državni hidrometeorološki zavod upozorio je da se od sredine dana očekuje jači razvoj oblaka.

Mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku zemlje, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Crveno upozorenje izdano je skoro za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperature, izuzev gospićke i podvelebitske regije gdje je na snazi žuto upozorenje koje također znači upozorenje zbog temperature, ali i mogućeg grmljavinskog nevremena.

No, visoke temperature bilježile su se već od ranog jutra. Na Jadranu su se kretale od čak 24 do 29 stupnjeva, što je mnogima bio dovoljan razlog da osvježenje potraže u moru.

Iz Dubrovnika stižu idilični prizori kupača kojima ovakvo vrijeme savršeno odgovara za sve ljetne radosti – sunčanje na plaži, skakanje u more, plivanje ili jednostavno uživanje u plutanju na morskoj površini.

Rashladite se barem u mislima uz prizore s plaže na krajnjem jugu Hrvatske, gdje sve nekako odiše onom starom dalmatinskom filozofijom – "pomalo".