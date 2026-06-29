Dok ostatak Hrvatske 'gori', u ovom mjestu je jutros izmjereno samo 13 °C!

Hrvatska je ušla u vrhunac toplinskog vala, a već rano ujutro razlike u temperaturi između pojedinih dijelova zemlje bile su izrazito velike. Dok su stanovnici goranskih i ličkih krajeva dan započeli uz ugodne jutarnje vrijednosti, na dijelu obale temperature su već u zoru dosezale razine koje su karakterističnije za poslijepodne.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u 6 sati ujutro najsvježije je bilo u Crnom Lugu, gdje je izmjereno 13 °C. Tek stupanj toplije bilo je u Ličkom Lešću, s 14 °C.

Sasvim drukčija situacija zabilježena je na Jadranu. U Senju je u isto vrijeme izmjereno čak 31,7 °C, dok je temperatura na riječkom aerodromu već oko 9 sati premašila 34 °C.

Foto: DHMZ

Crveno upozorenje za veći dio Hrvatske

Meteorolozi za ponedjeljak najavljuju pretežno sunčano i izrazito vruće vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 34 i 39 °C, što predstavlja nastavak dugotrajnog toplinskog vala koji je obilježio drugu polovinu lipnja.

Zbog vrlo visokih temperatura DHMZ je izdao crveno upozorenje za izrazito opasno vrijeme za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Za gospićku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje također označava veliku opasnost od toplinskog vala.

Foto: DHMZ

Temperature blizu rekordnih vrijednosti

Posljednjih dana u Hrvatskoj su izmjerene temperature koje se rijetko bilježe u povijesti meteoroloških mjerenja. Vrijednosti niže od 35 °C zadržale su se tek ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu otoka.

U unutrašnjosti su se jutarnje temperature u ponedjeljak uglavnom kretale između 18 i 22 °C, dok su na obali i otocima iznosile od 24 do 29 °C. Među najtoplijim gradovima u ranim jutarnjim satima bili su Rijeka s 29 °C, Split s 28 °C te Rab s 27 °C.

U istočnoj Hrvatskoj očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku te slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Dnevna temperatura dosezat će između 36 i 39 °C.U središnjim i zapadnim krajevima unutrašnjosti bit će pretežno sunčano uz povremeni razvoj oblaka, a najviša temperatura između 34 i 38 °C.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, uz temperature od 35 do 38 °C. Na srednjem Jadranu očekuje se jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok će temperature dosezati između 35 i 37 °C, a u dalmatinskom zaleđu i do 39 °C. Na krajnjem jugu zemlje također će biti sunčano, uz najviše dnevne temperature između 34 i 38 °C.