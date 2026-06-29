Paklene vrućine donose smrtonosnu opasnost: Jedna pogreška roditelja može završiti tragedijom

Hrvatska je na udaru toplinskog vala i temperatura koje će se ponegdje penjati i do vrtoglavih 39 Celzijevih stupnjeva. Zbog toga je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio crveno upozorenje za većinu zemlje, a policija poslala upozorenje koje život znači.

S temperaturama koje su nesnosne i u hladu, jasno je da živa u automobilu pokazuje kud i kamo više i prijevozno sredstvo pretvara u paklenu saunu. Stoga policija apelira na roditelje da ne ostavljaju djecu samu u vozilima - jer svega nekoliko minuta u užarenom automobilu može dovesti do najgorih posljedica - smrti.

"Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima. S obzirom na to da su se takva stradavanja događala i ranije, podsjećamo roditelje i sve one koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice", navode iz policije.

Tijelo djeteta se brže zagrijava

Tijelo djeteta se zagrijava puno brže od tijela odrasle osobe - čak tri do pet puta, jer se dječji organizam slabije prilagođava na visoke temperature.

Visoka vanjska temperatura vrlo brzo dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i toplinskog udara. Ako se ne reagira na vrijeme, može doći do zatajenja organa. A samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu i do kobnih posljedica - oštećenja mozga i bubrega, navode iz policije.

I zato naglašavaju - otvoren prozor i hlad ne spašavaju, kao ni "samo 5 minuta". "Nikada ne ostavljajte dijete samo u autu, ni na trenutak", apeliraju.

Inače, ostavljanje djeteta bez nadzora u vozilu predstavlja grubo zanemarivanje i zlostavljanje djeteta što predstavlja obilježja kaznenog djela Povrede djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje.

Za to su predviđene kazne od tri do 15 godina zatvora.

Foto: PU zagrebačka

Savjeti roditeljima

Budući da se tijekom ljetnih mjeseci događa sve veći broj nesretnih slučajeva, policija apelira na roditelje da posebnu pažnju usmjere na djecu. Nije rijetkost da roditelji, zbog velikih vrućina i preopterećenosti obavezama, ostave djecu u vozilu.

Savjetuju roditeljima da osvijeste automatske radnje koje često usvoje kroz svakodnevnu rutinu:

uvježbavanjem "prisutnosti“ izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma - prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i slično

preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji, ne izvoditi više radnji istovremeni i sl.)

preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako ne biste automatski izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo

u svakodnevnom životu roditeljima se preporučuje usvajanje metoda suočavanja sa stresom i uvježbavanje metoda prisutnosti u sadašnjem trenutku.

Uz to, djetetu je potrebno objasniti:

da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu,

predočiti i načine mogućeg reagiranja (ako je to moguće i ovisno o dobi): način izlaska iz vozila, otvaranje prozora ili bilo koji način signaliziranja da je ostalo samo u vozilu.