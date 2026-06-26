Hrvatska se prži! DHMZ objavio posebnu tablicu: 'Najugodnije bi bilo bez odjeće'

Hrvatska je usred toplinskog vala, a prema najnovijim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), dani koji slijede bit će topliji od prethodnih. U narednim danima očekuju se ekstremne temperature koje će u mnogim krajevima prelaziti 37 °C.

'Najugodnije bi vam bilo bez odjeće'

DHMZ je na službenim stranicama objavio tablicu osjeta ugodnosti. Za najviši stupanj, odnosno iznimno vruće, stoji preporuka: "najugodnije bi vam bilo bez odjeće".

Foto: DHMZ/Screenshot

U stupnju ispod, koji označava "vrlo vruće" vrijeme, preporuka glasi: "odjeće što manje – to bolje!". Prema grafikonu osjeta ugodnosti, područje Zagreba (Maksimir) ovog vikenda ulazi u taj iznimno i vrlo vruć stupanj, s vrhuncem koji se očekuje u nedjelju poslijepodne.

Foto: DHMZ/Screenshot

Izdana crvena upozorenja

Za vikend i ponedjeljak unutrašnjost Hrvatske i obala "pržit će se" na maksimalnoj temperaturi od 35 do 37 °C. U subotu će biti sunčano i vrlo vruće, a najviša dnevna temperatura bit će između 32 i 37 °C. U nedjelju i ponedjeljak nastavit će se sunčano i vrlo vruće vrijeme.

DHMZ je izdao narančasta upozorenja za subotu za područja Zagreba, Osijeka, Karlovca i Knina, a crvena za Rijeku, Split i Dubrovnik. Još gore bit će u nedjelju, kada će gotovo cijela Hrvatska biti u 'crvenom', dok će Osijek i Gospić biti pod narančastim alarmom.

Stiže osvježenje

Neznatnu promjenu možemo očekivati u utorak. Iako će i dalje biti vrlo vruće s temperaturama do 35 ili 36 °C, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti, Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Navečer se na Jadranu očekuje jaka bura, ponajprije podno Velebita.