Skoro cijela zemlja pod crvenim alarmom: Evo gdje je u 7 ujutro izmjereno preko 32 °C

U većini predjela Hrvatske danas će biti sunčano i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u gotovo svim regijama.

Ključni događaji:

Vremenska prognoza meteorologinje RTL-a Dore Šimunec: 'Pred nama vrhunac toplinskog vala'

U 7 ujutro najtoplije je u Senju gdje je izmjereno 32.1 °C

U Francuskoj zabilježeno tisuću dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama

Tijek događaja:

U 7 ujutro najtoplije u Senju

7.15 - Prema podacima DHMZ-a u 6 ujutro najtoplije je bilo u Senju gdje je već bilo 31.7 Celzijevih stupnjeva, a u 7 ujutro živa se popela preko 32, točnije 32.1 stupanj.

Crveni alarm je podignut za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a jedino je za gospićku na snazi trenutačno narančasto upozorenje.

Foto: DHMZ

DHMZ: I dalje jako vruće, opasnost od toplinskih valova

7.10 - U većini predjela Hrvatske u ponedjeljak će biti sunčano i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u gotovo svim regijama.

Crvenu oznaku (vrlo velika opasnost od toplinskih valova) imaju osječka, zagrebačka, karlovačka, kninska, riječka, splitska i dubrovačka regija, dok narančastu oznaku (velika opasnost) ima gospićka regija.

Najviša temperatura u 6 sati ujutro izmjerena je u Rijeci, 29 Celzijevih stupnjeva, stupanj manje izmjeren je u Splitu, a na Rabu je izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ navodi da uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno može biti pljuskova s grmljavinom, uz prolazno jak vjetar.

Vjetar na kopnu bit će većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar.

Toplinski val i dalje uzrokuje poremećaje diljem Europe

6.50 - U nekim dijelovima Europe temperature su u nedjelju dosegnule 40 stupnjeva Celzijevih, dok su druga područja zahvatile oluje, a rekordni toplinski preopteretio je zdravstvene sustave te poremetio promet i proizvodnju električne energije diljem Starog kontinenta.

U Francuskoj je zabilježeno tisuću dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, izvijestila je francuski zavod za javno zdravstvo Sante Publique. Većinom su nastradale starije osobe, objavio je zavod, uz upozorenje da će stopa smrtnosti vjerojatno porasti kako budu dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za njegu i domovima.

Znanstvenici navode da je toplinski val, koji je započeo 20. lipnja, najgori dosad zabilježen u Europi, a žestoke vrućine donijele su poremećaje u proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu te preopteretile zdravstvene sustave.

"U ovom trenutku 150 milijuna osoba živi u uvjetima ekstremne vrućine, stotine su preminule, škole su zatvorene, mreže pucaju pod pritiskom", rekao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na X-u.

"Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen 'generacijskog' toplinskog vala sada se događa gotovo svake godine. Bili smo upozoreni", napisao je čelnik WHO-a, dodavši da su europski domovi, radna mjesta i škole slabo opremljeni za ekstremne vrućine.

Ovakav toplinski val bio bi "gotovo nemoguć" bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje je ovotjedne visoke noćne temperature učinilo stoput vjerojatnijima no što su bile tek dvadeset godina ranije, navode znanstvenici.

Pogođena prometna i elektroenergetska infrastruktura

Temperature su oborile rekorde u Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, dok su dijelove Francuske pogodile oluje, uzrokovavši dodatne poremećaje u prometu i opskrbi energijom.

U Njemačkoj je smanjen promet vlakova na glavnoj željezničkoj prometnici u saveznoj državi Nordrhein-Westfalen na zapadu zemlje, dok su u istočnom gradu Leipzigu obustavljene tramvajske linije. Mnogi građani zadržavaju se kod kuće, izbjegavajući izlaske prije zalaska sunca, izvijestili su lokalni mediji.

U Rimu je papa Lav zahvalio vjernicima koji su prisustvovali nedjeljnoj molitvi na Trgu svetog Petra usprkos nesnosnoj sparini.

Ekstremne vrućine utjecale su i na europske rijeke, uz zagrijavanje i snižavanje vodostaja, uzrokovavši time probleme u proizvodnji električne energije i u poljoprivredi.

Tako je u mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks u nedjelju ponovno smanjena proizvodnja uslijed visoke temperature Dunava, koji je dio rashladnog sustava elektrane, objavila je vlada.

U Italiji je opao tok rijeke Po, zbog čega je morska voda ušla čak 18 kilometara u unutrašnjost, probudivši strahovanja za poljoprivredu, ali i zaštićene močvare u delti rijeke.

Desetci osoba utopili su se u potrazi za rashlađenjem.

U Italiji spasilački timovi provode akciju potrage za suprugom ministrice Eugenije Roccella, koji je nestao u subotu plivajući u jezeru Vico 70 kilometara od Rima.

Vrućina popustila u Francuskoj

Češke vlasti upozorile su građane da izbjegavaju fizičku aktivnosti i izdale su upozorenja na smog u središnjem i sjevernom dijelu zemlje uslijed visokih razina prizemnog ozona koje je uzrokovala vrućina.

Grmljavinske oluje mogle bi pogoditi dijelove Francuske, Njemačke i Češke tijekom nadolazećeg dana ili dva, a u većem dijelu zapadne Europe ovaj tjedan se očekuje zahlađenje, uz prelazak toplinskog vala prema srednjoj Europi i Balkanu, prognoziraju meteorolozi.

Ekstremna vrućina popustila je u većem dijelu Francuske, objavio je francuski meteorološki zavod, no za neka područja na sjeveroistoku zemlje i dalje vrijede upozorenja za vrućinu.

Ministrica zdravstva Stephanie Rist izjavila je za list La Tribune da bi utjecaj toplinskog vala mogao potrajati i do deset dana nakon popuštanja vrućina.

"Ova epizoda još nije gotova", rekla je ministrica za BFM.

Oluje koje su poharale dijelove Francuske kasno u subotu donijele su nešto hladnijeg zraka, no uzrokovale su i nestanke struje za tisuće kućanstava.

U nedjelju poslijepodne 36 tisuća kućanstava u sjevernoj i središnjoj Francuskoj bilo je bez električne energije, objavila je elektroenergetska kompanija Enedis.