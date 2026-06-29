Ekstremne vrućine siju smrt, a iz Pariza stižu oštre optužbe: 'Za sve je kriv SAD'

Zamjenica gradonačelnice Pariza Audrey Pulvar izazvala je burne reakcije nakon što je dio odgovornosti za razorni toplinski val u Francuskoj pripisala SAD-u. U objavi na društvenim mrežama odgovorila je na kritike američkih novinara i influencera koji su posljednjih dana prozivali Pariz zbog nedostatka klimatizacije u brojnim stanovima i javnim zgradama, piše The Telegraph.

"Dragi američki novinari i influenceri, danima me neki od vas kritiziraju i ismijavaju Pariz jer nema klimu u svakoj sobi. Koja ironija", napisala je Pulvar, dodavši da su SAD, kao jedan od najvećih svjetskih emitera stakleničkih plinova, među glavnim odgovornima za klimatske promjene i posljedice koje danas pogađaju Francusku.

"Molim vas, prestanite s prodikama. Samo počnite raditi svoj dio", poručila je.

Parižani noći provode u parkovima

Dok se Francuska suočava s ekstremnim temperaturama, brojni stanovnici Pariza spas od nesnosne vrućine pronalaze izvan svojih domova. Budući da mnogi stanovi nemaju klime, građani noći provode spavajući u parkovima ili unajmljuju klimatizirane hotelske sobe, ponekad svega nekoliko metara od vlastitih stanova. Park Buttes-Chaumont na sjeveroistoku Pariza posljednjih je dana postao jedno od mjesta na kojem brojni stanovnici pokušavaju pronaći predah od visokih temperatura.

Francuska tradicionalno ima rezerviran odnos prema klimatizaciji. Mnogi Francuzi vjeruju da nagli prijelaz iz velikih vrućina u rashlađeni prostor može izazvati zdravstvene tegobe poput prehlade, grlobolje ili takozvanog "toplinskog šoka".

Osim kulturnih razloga, ugradnja klima-uređaja u povijesne zgrade često je tehnički zahtjevna, a tema je godinama bila i politički osjetljiva. Danas klima-uređaj posjeduje tek oko četvrtine francuskih kućanstava, dok je taj udio znatno veći u Španjolskoj i Italiji, gdje iznosi oko 50 posto, te u Sjedinjenim Državama i Japanu, gdje klimatizaciju ima oko 90 posto kućanstava.

Bolnice pod velikim pritiskom

Rastuće temperature ipak mijenjaju stavove. Čelnica francuske desnice Marine Le Pen pozvala je na državne subvencije za ugradnju klima-uređaja, dok su i predstavnici Zelenih priznali da će određeni oblici klimatizacije vjerojatno postati neizbježni.

Francuski zdravstveni sustav posljednjih je dana pod velikim opterećenjem. Preliminarni podaci Zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je od srijede zabilježeno oko tisuću smrtnih slučajeva više nego u prethodnim mjesecima, kada su temperature u brojnim dijelovima zemlje prelazile 40 Celzijevih stupnjeva. Istodobno je broj osoba koje su preminule u svojim domovima porastao za 40 posto.

Ministrica zdravstva Stéphanie Rist upozorila je kako posljedice toplinskog vala ne prestaju s padom temperatura.

"Zdravstvene tegobe povezane s ekstremnim vrućinama mogu se pojaviti pet do deset dana nakon završetka toplinskog vala, osobito kod starijih, kroničnih bolesnika, ali i kod mlađih osoba", upozorila je.

Od vrućina preminula i djevojčica

Pariške hitne službe u samo su 24 sata zaprimile oko 3400 poziva, čak četiri puta više nego uobičajeno, a zabilježeno je i 30 slučajeva srčanog zastoja. Toplinski val već je odnio više života. U departmanu Yvelines zapadno od Pariza od posljedica toplinskog udara preminula je 12-godišnja djevojčica, dok su liječnici uspjeli spasiti njezina 15-godišnjeg brata.

Diljem Francuske čak 74 osobe izgubile su život pokušavajući se rashladiti kupanjem. Među njima je i muškarac koji je ušao u kanal Saint-Martin u Parizu izvan dopuštenog područja za kupanje. Ministrica Rist pozvala je građane da obrate posebnu pozornost na starije i usamljene susjede.

"Još nije kasno pokucati na vrata susjedu koji živi sam. Svatko mora preuzeti dio odgovornosti", poručila je.