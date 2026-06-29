Živa će danas skakati do +39 °C! Evo kad će se toplinski val slomiti

Pred nama je vrhunac toplinskog vala. Budući da se nastavlja utjecaj anticiklone, a s jugozapada pritječe topli zrak, koji ujedno donosi nešto saharske prašine. Ipak, sa sjeverozapada nam se približava hladna fronta, pa atmosfera više neće biti toliko stabilna, prognoza je RTL-ove meteorologinje Dore Šimunec.

PONEDJELJAK

U takvim okolnostima ujutro i prijepodne je vedro. Vjetar slab, na moru slab do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura oko 20 na kopnu, a na Jadranu rijetko ispod 25 stupnjeva. Već od jutra će se osjećati posvuda vruće.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano. Vjetar slab. Bit će vrlo vruće, uz najvišu temperaturu oko neugodnih 36–37 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, uz rijedak dnevni razvoj oblaka, uglavnom oko slavonskog gorja. Puhat će prolazno umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura većinom između 36 i 38 stupnjeva, a ponegdje i 39.

U Dalmaciji pretežno sunčano, no u Zagori nestabilnije pa su uz razvoj oblaka mogući pljuskovi s grmljavinom, koji sjevernije mogu biti izraženi i praćeni jakim vjetrom. Puhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, a temperatura većinom od 34 do 38.

More se već dosta zagrijalo na oko 26 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok su u gorju mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina s prolazno jakim sjeveroistočnim vjetrom, osobito u Lici. Uz obalu i na otocima puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura od 34 do 38, čak i u gorskoj Hrvatskoj do 35.

VRIJEME U OSTATKU TJEDNA

Još do sredine tjedna na kopnu pretežno sunčano uz mogućnost pljuskova u unutrašnjosti Dalmacije i gorskoj Hrvatskoj. U srijedu poslijepodne i u noći na četvrtak uz jače naoblačenje stiže promjena vremena. Lokalno je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme.

Temperatura nakon toga osjetno niža, što označava kraj ovog toplinskog vala. Na moru s postupan porastom naoblake, potkraj srijede mogući su pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u Dalmaciji.

Prolaskom fronte zapuhat će umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Temperatura osjetno niža, ostaje vruća, ali znatno primjerenija.

Dakle, sutra i prekosutra čeka nas vrhunac toplinskog vala. Stoga, ako možete, najtopliji dio dana provedite u hladu ili rashlađenom prostoru.