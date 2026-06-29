Dva se grada upravo 'kuhaju' na preko 37 stupnjeva! Ovo su prizori iz centra Zagreba

U većini zemlje ponedjeljak protječe sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 °C.

Temperature diljem Hrvatske premašuju 30 stupnjeva. U Vukovaru i Senju u 13 sati je izmjereno 36.6 stupnjeva. U Zagrebu, 34.7 stupnjeva.

Visoke su temperature zabilježene i u Požegi (35.1 stupanj), Slavonskom Brodu (35.4 stupnja), Osijeku (35.5 stupnjeva).

U ostatku kontinentalne Hrvatske, temperature tek dva tri stupnja niže: u Sisku je izmjereno 33.7 stupnjeva, slično u Krapini - 33.6 stupnjeva. U Varaždinu je u 13 sati izmjereno 33.2 stupnja, u Bjelovaru 33.4 stupnja, u Hrvatskoj Kostajnici 33.2 stupnja. U Karlovac je temperatura 32.8 stupnjeva, u Gospić 32.6.

Teško se diše i na obali. Ploče 'kuhaju' na 36.2 stupnja, Split na 36.1 stupanj, Pula na 35.8 stupnjeva. Mrvu je "ugodnije" u Šibeniku (34.8 stupnjeva), Makarskoj (34.4 stupnja) i u Dubrovniku (33.5 stupnjeva).

Naspram svih gradova, Zadar djeluje osvježavajuće - tu je izmjeren 32.1 stupanj.

Rekorderi su pak Knin i Rijeka. U Kninu je oko 13 sati izmjeren 37.1 stupanj, u Rijeci 37.2 stupnja.

Nasuprot tome, na zagrebačkoj Medvednici izmjereno je ugodnih 28.1 stupanj, a temperatura na Zavižanu zvuči kao prava idila - tu je, naime, izmjereno više nego ugodnih 22.3 stupnja.