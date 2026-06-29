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PAKLENE VRUĆINE /

Dva se grada upravo 'kuhaju' na preko 37 stupnjeva! Ovo su prizori iz centra Zagreba

Dva se grada upravo 'kuhaju' na preko 37 stupnjeva! Ovo su prizori iz centra Zagreba
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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U većini zemlje ponedjeljak protječe sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 °C.

Temperature diljem Hrvatske premašuju 30 stupnjeva. U Vukovaru i Senju u 13 sati je izmjereno 36.6 stupnjeva. U Zagrebu, 34.7 stupnjeva. 

Visoke su temperature zabilježene i u Požegi (35.1 stupanj), Slavonskom Brodu (35.4 stupnja), Osijeku (35.5 stupnjeva).

U ostatku kontinentalne Hrvatske, temperature tek dva tri stupnja niže: u Sisku je izmjereno 33.7 stupnjeva, slično u Krapini - 33.6 stupnjeva. U Varaždinu je u 13 sati izmjereno 33.2 stupnja, u Bjelovaru 33.4 stupnja, u Hrvatskoj Kostajnici 33.2 stupnja. U Karlovac je temperatura 32.8 stupnjeva, u Gospić 32.6.

Teško se diše i na obali. Ploče 'kuhaju' na 36.2 stupnja, Split na 36.1 stupanj, Pula na 35.8 stupnjeva. Mrvu je "ugodnije" u Šibeniku (34.8 stupnjeva), Makarskoj (34.4 stupnja) i u Dubrovniku (33.5 stupnjeva). 

Naspram svih gradova, Zadar djeluje osvježavajuće - tu je izmjeren 32.1 stupanj.

Rekorderi su pak Knin i Rijeka. U Kninu je oko 13 sati izmjeren 37.1 stupanj, u Rijeci 37.2 stupnja.

Nasuprot tome, na zagrebačkoj Medvednici izmjereno je ugodnih 28.1 stupanj, a temperatura na Zavižanu zvuči kao prava idila - tu je, naime, izmjereno više nego ugodnih 22.3 stupnja. 

29.6.2026.
13:55
danas.hr
Neva Zganec/PIXSELL
TemperatureHrvatskaPonedjeljakVrućineVrijeme
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