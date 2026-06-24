Vatrogasci u Hrvatskoj nemaju predaha: Ova brojka pokazuje koliko je vatren početak ljeta

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POZIV NA OPREZ /

Prvi ovogodišnji toplinski val je u punom jeku, pa i vatrogasci u Hrvatskoj nemaju predaha!

Uz visoke temperature, suhu vegetaciju i vjetar, izbijanju požara pridonose i česta grmljavinska nevremena. Iz Vatrogasne zajednice pozivaju na pojačan oprez u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Vatreni start ljeta očit je i iz vatrogasnih statistika koje ukazuju na povećanje broja požara ali i opožarene površine. U prvih šest mjeseci prošle godine, prema zračnim snagama upućena su 22 zahtjeva za asistenciju, uz 421 nalet.

"U istom periodu ove godine zaprimili smo 52 zahtjeva, odnosno probili smo 1007 naleta, što je negdje uspoređujući i broj zahtjeva i broj naleta više za negdje oko 130 posto", objasnio je general Željko Ljubas, zapovjednik protupožarnih snaga Hrvatske vojske.

Više pogledajte u našem prilogu.