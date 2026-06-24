Ludnica se sprema u subotu: Evo što će se dogoditi nakon svakog gola Hrvatske

Veselo je bilo na glavnom zagrebačkom trgu tijekom utakmice s Panamom, a RTL Danas istražio je što se sprema u subotu.

Detalje nam je otkrio Marko Ćorluka, suorganizator Fan zone. "Pripremili smo zasigurno odličan program i očekujemo pun Trg, Fan zonu i okolne lokale. Očekujemo pobjedu i neizvjesnu utakmicu protiv Gane", poručuje Ćorluka, koji zahvaljuje Gradu Zagrebu što je produžio radno vrijeme.

Najavio i brojne nagrade, stolni nogomet i potpisane dresove naših reprezentativaca sa službenih utakmica. "Imamo dosta zabavnog programa na našim kućicama - hrana, piće, točena piva. Nadam se da će piva ići u potocima", govori naš sugovornik.

Tajna nagrada

Nada se i kako ih neće zadesiti scenarij iz prve utakmice, kada je okupljene rastjerala kiša. "Nadamo se da se više neće nikada ponoviti da se okupimo u velikom broju i da nas kiša rastjera. Očekujemo baš, baš veliku navalu i euforiju prije utakmice", poručuje Ćorluka.

"Za svaki gol Hrvatske goste smo odlučili počastiti pićem - PeTe limenkama. Za zadnju utakmicu podijelili smo televizor 75 inča, za jučerašnju profesionalno platno i projektor, a za ovu utakmicu još je tajna, dođite pa ćete otkriti", zaključuje Ćorluka.