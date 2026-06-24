Sandro Perković otkrio Dalićev ključni potez koji je preokrenuo utakmicu protiv Paname

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Paname otvorila je svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Iako su tri boda upisana pobjedom 1-0 u Torontu jutros po našem vremenu, put do njih bio je sve samo ne lagan, a Vatreni su se posebno mučili u prvom poluvremenu. U podcastu Net.hr Maksanov korner, trener FC Noah i stručni komentator portala Net.hr za ovo SP Sandro Perković detaljno secira igru Hrvatske, te otkriva ključni taktički preokret Zlatka Dalića koji je donio pobjedu.

Kako biste ocijenili igru Hrvatske u prvom poluvremenu protiv Paname? Djelovalo je da smo se dosta mučili.

"Mislim da u prvom poluvremenu nismo bili dobri. Bili smo napadački dosta sterilno. Nismo imali dobar protok lopte, nismo uspjeli zadržati posjed. Sama geometrija u igri nam nije bila dobra po meni, nepotrebno su nam se ova dva zadnja vezna, i Modrić i Kovačić, spuštali plitko, odnosno preblizu našim stoperima. Takva postavka stvarala je višak igrača u zoni gdje nisu bili potrebni, dok su krilni igrači ostajali izolirani. Panama je, s druge strane, znala iskoristiti prostor. Oni su nama po desnoj strani napravili dosta problema. Imali su dvije-tri vrlo ozbiljne prilike, odnosno vrlo ozbiljne situacije. Baš po toj desnoj strani i sretni smo bili što je bilo 0-0 na poluvremenu da nismo bili kažnjeni."

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Što se onda točno promijenilo u drugom poluvremenu, koji je bio taj ključni Dalićev potez koji je donio preokret?

"U drugom poluvremenu bila je iznimno dobra reakcija izbornika, dobre zamjene i ono što je bilo ključno - promijenili smo geometriju. Onog trenutka kad smo jednog od zadnja dva vezna dignuli malo više gore i gdje smo onda igrali u principu s jednom šesticom i s dva ofenzivna vezna, postali smo odmah fluidni i puno protočniji. Ono što je bilo vrlo bitno jest da se Stanišić i Perišić kao bekovi nisu inicijalno odmah dizali previsoko, nego su se malo spustili i na taj način su kreirali puno više prostora i za Baturinu i za Pašalića i za Kramarića. Lopta nam je krenula s jedne na drugu stranu i na taj način smo zabili gol."

Je li vas iznenadilo što Petar Sučić nije bio u početnom sastavu, pogotovo nakon odlične igre protiv Engleske?

"Iskreno, mene je iznenadila. Pero Sučić je stvarno protiv Engleske odigrao odličnu utakmicu. Međutim, nije me iznenadilo u dijelu da se izbornik odlučio da ima dva klasična krila na bočnim pozicijama. Netko je morao od svih silnih kvalitetnih veznih igrača koje imamo na klupi."

A kako komentirate izvedbu Joška Gvardiola, koji je također imao nekoliko neuobičajenih pogrešaka? Nije bio njegov uobičajen dan u "uredu".

"Nije bila njegova najbolja utakmica. Međutim, nije samo on radio neke greške koje nismo navikli od naših igrača. Mi smo imali dosta tehničkih grešaka, posebno u prvom poluvremenu, onako teniskim rječnikom - neforsiranih grešaka koje nisu karakteristika naše reprezentacije. Mislim da to samo govori o pritisku."

Slijedi Gana. Kakvu utakmicu očekujete i koji je krajnji cilj Hrvatske?

"Ono što sam vidio u prvoj utakmici Gane protiv Paname, to je vrlo organizirana reprezentacija, ima par igrača koji imaju odlična brzinska svojstva. Za čas mogu napraviti problem u tranziciji. Mislim da će biti slična priprema kao što je bila za Panamu i mislim da nas očekuje slična utakmica. Naš glavni cilj je ući u drugi krug natjecanja, a siguran sam da kad uđemo u to i kad dođe nokaut faza, da nas nitko neće željeti vidjeti s druge strane ždrijeba."