Ponavlja li se jedan od najvećih skandala u povijesti Mundijala? BBC upozorava na tu mogućnost

Jedna od brojnih novosti koje je ovo Svjetsko prvenstvo donijelo jest i mogućnost da se osam od 12 najboljih trećeplasiranih reprezentacija plasira u nokaut-fazu natjecanja.

Iako je ta promjena uvedena zbog proširenja turnira s 32 na 48 reprezentacija, donijela je i jedan potencijalni problem. Naime, zbog novog sustava ponovno su moguće razne kalkulacije, pa čak i situacije u kojima bi pojedinim reprezentacijama odgovarao unaprijed poznat rezultat.

Nakon drugog kola već se u nekoliko skupina može naslutiti koje trećeplasirane reprezentacije imaju dobre izglede za prolazak dalje. Tako je Hrvatska nakon dva odigrana kola treća među 12 trećeplasiranih reprezentacija te bi vrlo vjerojatno i minimalnim porazom protiv Gane izborila plasman u drugi krug, dok bi joj remi to sigurno osigurao.

Bod odgovara i Gani pa bi se dvije reprezentacije mogle naći u situaciji u kojoj nijedna nema poseban motiv za rizik. U takvom scenariju obje bi momčadi mogle odigrati oprezniju utakmicu i pritom sačuvati dio igrača za nastavak natjecanja.

Ipak, puno veći problem od skupine L predstavlja činjenica da je u nekim skupinama i dalje moguće izravno utjecati na sudbinu treće reprezentacije. Primjerice, u skupini K Kolumbija i Portugal remijem mogu ostaviti DR Kongo izvan prva dva mjesta.

Srećom, zbog sustava najboljih trećeplasiranih reprezentacija više ne postoji mogućnost da neka reprezentacija bude potpuno eliminirana isključivo zbog rezultata koji odgovara objema momčadima. No upravo se takav scenarij jednom već dogodio.

Bilo je to 1982. godine kada su Zapadna Njemačka i Austrija odigrale utakmicu poznatu kao "Sramota iz Gijóna". Njemačkoj je tada bila potrebna pobjeda, a taj je rezultat odgovarao i Austriji. Elf je poveo 1:0, a rezultat koji je ostao do kraja susreta izbacio je Alžir sa Svjetskog prvenstva. Nakon tog slučaja FIFA je uvela pravilo prema kojem se utakmice posljednjeg kola grupne faze igraju istodobno.

Sada je FIFA uvođenjem sustava najboljih trećeplasiranih reprezentacija ponovno otvorila prostor za razne kalkulacije, iako u znatno manjoj mjeri nego što je to bio slučaj 1982. godine.