Što ako Hrvatska izgubi od Gane? Postoji put do nokaut-faze, ali ne ovisi o nama...

Utakmica odluke protiv Gane u Philadelphiji odredit će sudbinu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Pobjeda ili remi osiguravaju prolaz, no što donosi najgori mogući ishod, poraz? Iako se čini kao kraj puta, matematika Vatrenima ostavlja tanku nadu za plasman u osminu finala, ali uz ključan uvjet: više ne bismo odlučivali sami o sebi.

Hrvatska bi sigurno završila treća

U slučaju poraza, Hrvatska bi grupnu fazu okončala s tri boda. Taj bi je ishod zacementirao na treće mjesto u skupini L, neovisno o rezultatu druge utakmice između Engleske i Paname. Ako Engleska osvoji barem bod protiv već eliminirane Paname, završit će druga, a Gana bi našim porazom skočila na prvo mjesto. Čak i ako Panama priredi senzaciju i pobijedi Engleze, poredak se za nas ne mijenja. Tada bi se Panama bodovno izjednačila s Hrvatskom. Ipak, zahvaljujući pobjedi u međusobnom dvoboju (1:0), Hrvatska bi zadržala treću poziciju zbog novog FIFA-inog pravila koje prednost daje izravnom okršaju ispred ukupne gol-razlike.

Čekanje raspleta u drugim skupinama

Završiti kao treći znači ući u "čekaonicu" s još 11 trećeplasiranih reprezentacija. Od njih 12, osam najboljih nastavlja natjecanje u osmini finala. Kriteriji za rangiranje tih momčadi su jasni: veći broj osvojenih bodova, bolja ukupna gol-razlika, veći broj postignutih golova, fair-play poredak (manje kartona) i na kraju, bolji plasman na FIFA-inoj ljestvici.

Koliko su tri boda zapravo dovoljna?

Tu za Hrvatsku počinje prava drama. S tri boda, sudbina bi ovisila o rezultatima u preostalih 11 skupina. Statističke analize pokazuju da su četiri boda gotovo sigurna ulaznica za nokaut fazu, dok tri boda momčadi ostavljaju šanse od otprilike 67 posto. Ključan faktor postaje gol-razlika. Hrvatska trenutno stoji na -1, a poraz od Gane bi je dodatno pogoršao. Svaki primljeni gol drastično bi smanjio izglede za prolazak, jer bi nas u poretku trećeplasiranih mogle preskočiti momčadi s istim brojem bodova, ali manjim minusom.

Scenarij poraza, dakle, nije automatska eliminacija, ali bi Vatrene stavio u iznimno nezahvalnu poziciju. Bili bismo primorani pratiti i navijati za povoljne ishode diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Iako tanka nada postoji, najjednostavniji i najsigurniji put u osminu finala vodi preko terena u Philadelphiji, izbjeći poraz od Gane pod svaku cijenu.