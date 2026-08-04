Da nije snimljeno, nitko ne bi vjerovao kako se na Balkanu i okolici bore s toplinskim valom

Snažan visinski greben i u utorak, 4. kolovoza, se nastavio širiti prema istoku preko središnje Europe i Balkana. Toplinski val nastavit će se tako i u narednim danima s temperaturama iznad 40°C!

Uzrok tomu je toplinska kupola povezana s atmosferskim obrascem poznatim kao Omega blok, piše Severe Weather Europe.

Iz sjeverne Afrike pristiže iznimno topla i suha zračna masa koja podiže temperaturna odstupanja u višim slojevima atmosfere na ekstremne razine iznad sjeverne Italije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i susjednih regija.

Razdoblje vrućina pokreće stabilan sustav visokog tlaka pozicioniran iznad središta Europe. Pri spuštanju zrak se komprimira i zagrijava donje slojeve troposfere. U nizinama se očekuju najviše temperature između 40 i 43°C.

Što je toplinska kupola?

Toplinska kupola bila je ključan faktor u svim dosadašnjim rekordnim toplinskim valovima. Ovaj fenomen se javlja kada se razviju ekstremno visoke temperature. Kupolu formira masa vrlo toplog zraka na velikim visinama, odnosno visinski greben.

Taj sustav, poznat i kao visoka anticiklona, donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature područjima koja zahvati. Pojam se koristi kada se široko područje visokog tlaka zadrži nad velikim dijelom kontinenta.

Ako je sustav izrazito stabilan i snažan, obično traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Toplinska kupola funkcionira poput poklopca na loncu. Zarobljava topli zrak na svim razinama dok se on spušta prema tlu.

Kao posljedica, zračna masa postaje neuobičajeno topla na nižim nadmorskim visinama i ekstremno vruća uz samu površinu.