Atraktivne kupačice dominiraju na plažama od Osijeka do Splita

Cijela Hrvatska već se danima nalazi pod snažnim toplinskim valom, a građani spas od visokih temperatura traže uz vodu. U Osijeku su se rashlađivali u Dravi, u Rijeci su osvježenje pronašli na plažama, dok su splitska kupališta poslijepodne bila prepuna kupača i onih koji su uživali u sunčanju.

U galeriji se može osjetiti prava ljetna atmosfera - kupanje, druženje, luftići i predah uz vodu obilježili su još jedan vrući dan. Posebno su se istaknule djevojke koje su dominirale plažama, uživajući u moru i rijeci, sunčanju i opuštenim trenucima s prijateljicama.