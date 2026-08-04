FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAVNE ZVIJEZDE /

Atraktivne kupačice dominiraju na plažama od Osijeka do Splita

Atraktivne kupačice dominiraju na plažama od Osijeka do Splita
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Osijek
1 /24
VOYO logo

Cijela Hrvatska već se danima nalazi pod snažnim toplinskim valom, a građani spas od visokih temperatura traže uz vodu. U Osijeku su se rashlađivali u Dravi, u Rijeci su osvježenje pronašli na plažama, dok su splitska kupališta poslijepodne bila prepuna kupača i onih koji su uživali u sunčanju.

U galeriji se može osjetiti prava ljetna atmosfera - kupanje, druženje, luftići i predah uz vodu obilježili su još jedan vrući dan. Posebno su se istaknule djevojke koje su dominirale plažama, uživajući u moru i rijeci, sunčanju i opuštenim trenucima s prijateljicama.

4.8.2026.
8:20
Hot.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
DravaSplitRijekaOsijekToplinski ValRashlađivanje
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija