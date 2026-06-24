Pet stvari koje smo naučili iz prve pobjede Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu

Hrvatska je u srijedu rano ujutro minimalnim rezultatom 1-0 u Torontu slavila protiv Paname. Jedini pogodak na susretu postigao je Ante Budimir u 54. minuti.

Bila je to veoma stresna utakmica koju će izbornik Zlatko Dalić zajedno sa svojim stručnim stožerom morati dobro izanalizirati kada se bude pripremao za posljednje kolo grupne faze protiv Gane.

Gvardiol nije bio pravi i treba mu odmor

Najveći problem Hrvatske ponovno je bila obrana. Naši su reprezentativci nekoliko puta ostavljali prostor iza sebe, a osobito je kritična bila lijeva strana hrvatske obrane koju je u prvom poluvremenu čuvao Joško Gvardiol. Nedvojbeno jedan od najboljih obrambenih igrača svijeta, Gvardiol je kao i protiv Engleske imao poteškoća u čuvanju svoje linije od brzonogih napadača protivnika.

To ne treba čuditi s obzirom na to da je, unatoč višemjesečnoj pauzi zbog ozljede, Gvardiol ove sezone odigrao čak 25 utakmica za Manchester City. Sezona je, dakle, bila duga, Gvardiola se odmah “bacilo u vatru” i trenutno nije u formi kakvu zahtijevaju hrvatski protivnici na Svjetskom prvenstvu. Budući da je pitanje prolaska skupine gotovo već riješeno, pitanje je treba li s Gvardiolom riskirati u sljedećem kolu ili ga je bolje odmoriti.

Vezni red se mučio

Ozljeda je također iz ritma izbacila i Matea Kovačića. Strani su se mediji “obrušili” na kapetana Luku Modrića, no nije bio mnogo bolji ni igrač Manchester Cityja. Kroz gotovo cijelu utakmicu naš se vezni red mučio s panamskim igračima te je bezidejno kružio oko bloka. Protiv Paname je Hrvatska imala “samo” 84 % točnosti dodavanja, što je brojka na koju se naš vezni red nije naviknuo.

Upravo su ozljede dvojice igrača Manchester Cityja pojačali efekt slabije partije kapetana i stvorili "rupu" u Hrvatskoj momčadi zbog koje su pojedini napadi Paname prikazali Hrvatsku kao momčad bez taktičke pripreme.

Dva lica taktike

Što se tiče same taktike, i na njoj su se vidjele manjkavosti Hrvatske. Izbornik Dalić postavio je početnu jedanaestorku na način da se stvara što veći pritisak na panamsku obranu, no srednjoamerička reprezentacija se bez većih problema izvlačila iz tog pritiska i dolazila pred naš gol. Ondje su se često nalazili u sjajnim situacijama, a samo je puka sreća spašavala Hrvatsku.

No, drugo poluvrijeme ipak je donijelo promjene. Nakon što je Ivan Perišić spušten na lijevog beka, a Budimir preuzeo ulogu “devetke”, hrvatska reprezentacija počela je igrati puno bolje. Dokaz da je izbornik pogodio s izmjenama jest pogodak Budimira, ali i dvije velike prilike u drugom poluvremenu nakon kontranapada.

Hrvatskoj fali brzine, ali ne i brzih igrača

U oba kontranapada Hrvatske sudjelovao je Marco Pašalić, naš najbrži igrač. No nije on jedini koji je dokazao da može “potegnuti”, jer je velik posao obavio i Josip Stanišić. Ta dva igrača pokazala su da Hrvatska ima nogometaše koji itekako mogu parirati po pitanju brzine bilo kojoj momčadi na svijetu, i upravo bi u njima Dalić mogao imati “tajno oružje” za brzonoge Williamsa i Semenya na krilima Gane.

Ono što ipak brine je nedostatak brzine u protoku lopte. Ako taj aspekt igre popravimo možda nam manjkavosti u obrani ipak neće stvarati toliki problem.

Bez Petra Sučića i Martina Baturine ne ide

Konačno, posljednji poučak utakmice protiv Paname jest da si Hrvatska sa svojim limitiranim rosterom ne može dopustiti igrati bez dva igrača. Jedan je Petar Sučić, motor momčadi nakon čijeg je ulaska u igru sve išlo brže i lakše, a drugi je Martin Baturina.

Sučić je u utakmici protiv Paname još jednom dokazao da se radi o klasnom igraču. Lakoća s kojom on iznosi loptu i iznuđuje prekršaje u ključnim trenucima impresivna je, a količina trke koju odradi doprinosi mirnoći i daje mogućnost ostalima da obavljaju svoje zadatke. Ne sumnjamo da bi Modriću, ali i defenzivnoj liniji, bilo lakše da su uz sebe u prvom poluvremenu imali igrača poput Sučića koji bi svojom trkom znatno smanjio uspješnost panamskog pritiska.

A što tek reći za Baturinu? Riječi ne mogu opisati o kakvom se igraču radi. Način na koji je petom prebacio loptu preko svog čuvara u šestoj minuti utakmice bio je potez utakmice, a što vrijeme više odmiče, to je jasnije da smo u njemu dobili novog nositelja igre. Veznjak Coma bio je protiv Paname među našim najboljim pojedincima na terenu, a koliko je problema radio panamskoj obrani dovoljno govori činjenica da je bio fauliran čak sedam puta. Imamo nevjerojatnog dragulja u svojim rukama i, ako ga ozljede zaobiđu, igrača koji bi mogao nositi reprezentaciju u godinama koje dolaze.