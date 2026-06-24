Najvažnije da je Hrvatska pobijedila, ali moramo bolje: 'Uz Livija, on je bio najbolji'

Robert Špehar presretan je zbog prve pobjede Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Panama je pala s 1-0. Minimalno, ali pobjeda je pobjeda, tri boda su tu i sad gledamo prema Gani, s kojom igramo u Philadephiji u subotu od 23:00 po našem vremenu, za prolaz u drugi krug.

"Čestitke izborniku Zlatku Daliću, stručnom stožeru i igračima. Bila je teška utakmica, da smo izgubili od Paname bilo bi jako teško proći u nokaut fazu. Dečki su dali svoj maksimum koji su mogli. Sretni smo zbog pobjede i tri boda, ali naravno da ne možemo biti u potpunosti zadovoljni s onim što smo vidjeli. Sama činjenica da je izbornik na poluvremenu promijenio dva igrača znači da nije bio zadovoljan s prvim poluvremenom", priča u uvodu Robert Špehar, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener ŽNK Osijek i dodaje:

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"Spasio nas je Dominik Livaković u prvom dijelu sa sjajnom obranom. Imali smo prividan posjed lopte, ali nismo bili okomiti, nismo bili konkretni. Generalno, nije to Hrvatska kakvu smo naviknuli gledati i kakvu želimo da bude. Pogodilo se s Budimirom koji je ušao u drugom dijelu i zabio jedini gol na utakmici. U drugom poluvremenu opet nas je Livaković u par navrata spašavao sjajnim obranama, isto kao i protiv Engleske da ne dobijemo koji gol više. Pobjeda se piše, tri boda slavimo. Martin Baturina je po meni bio igrač utakmice, uz Dominika Livakovića. Dečki su davali sve od sebe u smislu htjenja, ali nije to ona tečna igra koju mi priželjkujemo. Ima prostora za napredak i nadamo se da će to ipak protiv Gane, a pred one utakmice u nokaut fazu, popraviti, da ćemo se podići i poboljšati igru, prezentaciju."

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Već vidite Hrvatsku u nokaut fazi?

"Mislim da u ovom sistemu, kad najboljih osam trećeplasiranih ide dalje, ispada se s jednim ili dva boda, po meni, moje mišljenje, vidim Hrvatsku u daljnjoj fazi. Mislim da će tri boda biti dovoljno, ali pričekajmo rasplet i odigrajmo protiv Gane i po mogućnosti uzmimo tri boda. Panama još mora igrati protiv Engleske. Engleska si neće dopustiti izgubiti ili odigrati neriješeno s Panamom. Moram pohvaliti Panamu. Brza reprezentacija, organizirana u obrani, lagani i brzi. Curili smo po našoj lijevoj strani, tu se moralo reagirati. Vraćen je Perišić koji je to u obrani dobro zatvorio. Sreća da smo imali raspoloženog Baturinu koji je pravio okomite prodore, kojih nam je jako puno nedostajalo. Premalo igramo okomito, previše igramo široko i unazad i protiv jačih reprezentacija, bez obzira što je Panama danas iznenadila u svojoj brzoj tranziciji i sa igrom, protiv jačih i boljih momčadi morat ćemo igrati puno bolje", zaključio je Robert Špehar.