Hrvatska je gotovo pa sigurno prošla skupinu: Evo što nas sada čeka

Hrvatska je pobjedom (1:0) protiv Paname gotovo sigurno osigurala prolaz u drugi krug. Hoće li tako biti i na kraju, saznat ćemo 27. lipnja kada igramo posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane.

Hrvatska može grupnu fazu proći sa sva tri rezultata, ali jedino nam pobjeda garantira prolaz. Upravo bi pobjeda mogla biti i ishod našeg dvoboja s trenutno drugoplasiranom momčadi skupine L. Barem ako je suditi po projekcijama popularnog profila na društvenoj mreži X Football Meets Data. Oni su, naime, objavili rezultate svoje simulacije kroz takozvano superračunalo koje Hrvatskoj daje 49,7 % šanse da završi na drugom mjestu, dok Gani daje 42,4 %.

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Ghana 🇬🇭 are basically through (though not yet mathematically confirmed).



Croatia 🇭🇷 is close and will know pretty much what they need in MD3 before their match v Ghana 🇬🇭 starts.



Panama 🇵🇦 is the 5th team eliminated from WC. pic.twitter.com/uIgec6T8x7 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 24, 2026

Naša reprezentacija sveukupno ima 96,2 % šansi za prolazak skupine, a prema drugoj projekciji istog profila ondje bi mogla naići na najteži mogući put. Naime, ako Hrvatska doista prođe skupinu kao druga, na putu bi joj stajao Portugal, a ako bi uspjela izbaciti Cristiana Ronalda i njegove suigrače s turnira, u četvrtfinalu bi mogla naići na glavne favorite – Španjolsku ili Austriju.

Ako bi pak završila treća, prema simulaciji čekala bi je Kolumbija, a nakon nje u potencijalnoj osmini finala Alžir ili Kanada.

For days now the projected bracket has not moved, still with the same 16 pairs in Round of 32.



Still only 4/32 teams have a fixed position in the bracket:



✅ A1 🇲🇽 MEX

✅ D1 🇺🇸 USA

✅ E1 🇩🇪 GER

✅ J1 🇦🇷 ARG



👉 Full probabilities and scenarios for all 48 teams in our 🕹️… pic.twitter.com/qd8m3SfGHq — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 24, 2026