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NEĆE BITI LAKO /

Hrvatska je gotovo pa sigurno prošla skupinu: Evo što nas sada čeka

Hrvatska je gotovo pa sigurno prošla skupinu: Evo što nas sada čeka
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Foto: Leonardo Ramirez/Zuma Press/Profimedia

Hrvatska ima 96,2 % šanse za prolazak skupine, a projekcije je stavljaju na drugo mjesto

24.6.2026.
13:30
Sportski.net
Leonardo Ramirez/Zuma Press/Profimedia
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Hrvatska je pobjedom (1:0) protiv Paname gotovo sigurno osigurala prolaz u drugi krug. Hoće li tako biti i na kraju, saznat ćemo 27. lipnja kada igramo posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane.

Hrvatska može grupnu fazu proći sa sva tri rezultata, ali jedino nam pobjeda garantira prolaz. Upravo bi pobjeda mogla biti i ishod našeg dvoboja s trenutno drugoplasiranom momčadi skupine L. Barem ako je suditi po projekcijama popularnog profila na društvenoj mreži X Football Meets Data. Oni su, naime, objavili rezultate svoje simulacije kroz takozvano superračunalo koje Hrvatskoj daje 49,7 % šanse da završi na drugom mjestu, dok Gani daje 42,4 %.

Naša reprezentacija sveukupno ima 96,2 % šansi za prolazak skupine, a prema drugoj projekciji istog profila ondje bi mogla naići na najteži mogući put. Naime, ako Hrvatska doista prođe skupinu kao druga, na putu bi joj stajao Portugal, a ako bi uspjela izbaciti Cristiana Ronalda i njegove suigrače s turnira, u četvrtfinalu bi mogla naići na glavne favorite – Španjolsku ili Austriju.

Ako bi pak završila treća, prema simulaciji čekala bi je Kolumbija, a nakon nje u potencijalnoj osmini finala Alžir ili Kanada.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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