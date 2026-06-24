Dalić se uhvatio za glavu usred utakmice! Kamere snimile reakciju koja je postala hit

Hrvatska reprezentacija stigla je do iznimno vrijedne pobjede protiv Paname na Svjetskom prvenstvu, no susret je mogao biti znatno mirnije priveden kraju da su Vatreni realizirali jednu od najboljih prilika utakmice.

U glavnoj ulozi našao se Marco Pašalić, koji je u drugom poluvremenu imao idealnu priliku povećati prednost Hrvatske. Nakon brze tranzicije i odlične akcije hrvatske momčadi, lopta je stigla do njega u izglednoj situaciji, no završnica nije bila precizna pa je rezultat ostao nepromijenjen.

Taj trenutak izazvao je burnu reakciju na hrvatskoj klupi. Televizijske kamere odmah su uhvatile izbornika Zlatka Dalića, koji je ostao u nevjerici nakon propuštene prilike. Izraz lica i reakcija hrvatskog stratega najbolje su pokazali koliko je taj pogodak mogao olakšati završnicu dvoboja.

Snimka Dalićeve reakcije ubrzo se proširila društvenim mrežama, gdje su brojni navijači istaknuli kako je izbornik reagirao upravo onako kako su se i sami osjećali u tom trenutku.

Ipak, Hrvatska nije platila cijenu tog promašaja. Obrana je do kraja susreta odradila posao bez pogreške, a pogodak Ante Budimira ostao je dovoljan za osvajanje sva tri boda. Time su Vatreni zadržali realne izglede za plasman u sljedeću fazu natjecanja i napravili važan korak prema ostvarenju svog cilja na svjetskoj smotri.

Kako je izgledao trenutak koji je izazvao Dalićevu nevjericu i brojne reakcije navijača, pogledajte u priloženoj snimci.