Sandro Perković za Net.hr komentira Svjetsko nogometno prvenstvo

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Sandro Perković pojačanje je RTL-ovog portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon Željka Kopića kao standardnog člana tima portala Net.hr za velika natjecanja, sad i Sandro Perković ulazi u igru za Net.hr. Svojim stručnim analizama, komentarima, viđenjima nogometne igre koju Sandro ima u malom prstu, bivši trener Dinama, sad uspješan strateg armenskog Noaha, donosit će u vaše domove i gdje god se nalazili nogometnu igru na jedan poseban način.