Svijet je dobio prvog bilijunaša! Provjerili smo kako su Hrvati prošli na jednostavnom testu

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Svijet je ovih dana dobio prvog bilijunaša svih vremena. Elon Musk, najjednostavnije rečeno, ima milijun milijuna dolara. Ili tisuću milijardi. To je jedinica s 12 nula.

S obzirom na to da ljudski mozak tako ogromne iznose teško može razumjeti, mediji cijelog svijeta sada pokušavaju objasniti koliko je to zapravo. Tako su neki izračunali da bi, kada bi se novčanice od jednog dolara poslagale jedna na drugu, ta hrpa stigla do četvrtine puta do Mjeseca.

Da trošite milijun dolara dnevno, trebalo bi vam 2700 godina da potrošite sav taj novac. To je više od BDP-a 197 zemalja na svijetu. Ali nas je danas zanimala osnovna matematika. U videu pogledajte kako su Hrvati prošli na testu naše Mije Kapov.