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GRADI LUKSUZNI RESORT /

Mijenjali zakon zbog Trumpovog zeta, građani na ulicama: 'Imovina je možda povezana s mafijom'

Luksuzni hoteli u Srbiji i Albaniji, plinovod u Bosni i Hercegovini. Za koje su sve projekte zapeli bliski ljudi Donalda Trumpa. Za investicije Jareda Kushnera mijenjaju se čak i zakoni. Dok vlast drži leđa građani na ulicama poručuju zemlja nije na prodaju. Nakon Srbije na ulicama su i Albanci.

"Postoji mogućnost da je imovina povezana s mafijom, albanskom mafijom. Kushnera kritičari i međunarodni mediji optužuju da koristi svoj fond Affinity Partners, koji uglavnom financira Vlada Saudijske Arabije, za sklapanje poslova sa stranim vladama", objašnjava albanski politički analitičar Ben Andoni.

Više pogledajte u prilogu

 

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16.6.2026.
21:11
Ana Mlinarić
Donald TrumpAlbanijaJared Kushner
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