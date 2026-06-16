Mijenjali zakon zbog Trumpovog zeta, građani na ulicama: 'Imovina je možda povezana s mafijom'

GRADI LUKSUZNI RESORT /

Luksuzni hoteli u Srbiji i Albaniji, plinovod u Bosni i Hercegovini. Za koje su sve projekte zapeli bliski ljudi Donalda Trumpa. Za investicije Jareda Kushnera mijenjaju se čak i zakoni. Dok vlast drži leđa građani na ulicama poručuju zemlja nije na prodaju. Nakon Srbije na ulicama su i Albanci.

"Postoji mogućnost da je imovina povezana s mafijom, albanskom mafijom. Kushnera kritičari i međunarodni mediji optužuju da koristi svoj fond Affinity Partners, koji uglavnom financira Vlada Saudijske Arabije, za sklapanje poslova sa stranim vladama", objašnjava albanski politički analitičar Ben Andoni.

Više pogledajte u prilogu