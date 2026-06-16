Marija i Zekija grle se svaki dan: 'Voli me kao kćer, ja nju kao majku'

Gospođa Marija kaže da gospođu Zekiju voli poput kćeri, a Zekija Mariju poput majke. Upoznale su se i sprijateljile u programu OSnaženi, koji osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom osigurava svakodnevnu pomoć u domu.

"Dobar dan. Dobar dan. Gdje ste mi. Evo me, čekam te", riječi su kojima počinje njihov svakodnevni susret.

Taj susret, kažu, ne može proći bez zagrljaja i poljubaca.

"Svaki dan pri mom dolasku mi se zagrlimo, ona mene izljubi", rekla je Zekija Ibrišimović, djelatnica za potporu starijim osobama u programu OSnaženi.

"Mi se moramo izljubiti kad dođe, izgrliti", rekla je Marija Bem iz Osijeka.

Gospođa Marija u zlatnim je godinama, a pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova mnogo joj znači. Zekija joj pomaže u svemu što treba napraviti u domu.

"Usisamo, obrišemo prašinu, operemo prozore", rekla je Zekija Ibrišimović.

"Mijenjamo posteljinu, ja njoj dam jednu stranu ona meni drugu", rekla je Marija Bem.

Projekt uključuje 300 korisnika

Projekt OSnaženi provodi osječki Crveni križ, a cilj mu je pomoć starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom. U projekt je uključeno tristotinjak korisnika, a priča Marije i Zekije samo je jedna od onih u kojima se svakodnevna pomoć pretvorila u bliskost.

"Većina naših korisnika s našim djelatnicima u svakodnevnoj suradnji, kontaktu i komunikaciji zapravo imaju slične priče što nam je izuzetno drago", rekla je Dora Zlatarić, voditeljica projekta OSnaženi.

Nakon obavljenih poslova Marija i Zekija uvijek pronađu vremena i za topao prijateljski razgovor. U njemu se ispričaju, saslušaju, nasmiju i podijele ono što ih muči.

"Pored toga što ja imam svoju djecu, svoju unučad, oni ne mogu svaki dan doći kod mene, a ona dođe svaki dan", rekla je Marija Bem.

"Ona meni ispriča sve što nju muči, recimo toga dana, što nije bilo u redu, ali ima i trenutaka kada se smijemo", rekla je Zekija Ibrišimović.

Razgovaraju i o onome u čemu uživaju, pa je tako jedna od njihovih tema bila i serija Divlje pčele.

"Hajde mi reci Kija, što će biti, hoće li biti nastavak te serije Pčele? Pa ja koliko sam čula navodno da se snimaju nove serije i da će biti nastavka. Hvala Bogu. Jelda da je fina serija? Da", razgovarale su Marija i Zekija.

Gospođa Marija priprema se i za veliku životnu ulogu, vjenčanje svoje unuke. Mladence razmišlja zamoliti nešto što se tiče i Zekije.

"Da ju pozovem u svatove", rekla je Marija Bem.

Zekija ima i jednu želju vezanu uz projekt OSnaženi, koji uskoro završava.

"Da se s ovim projektom nastavi, evo, to bi mi bila najveća želja", rekla je Zekija Ibrišimović.

Njihova priča pokazuje da pomoć u kući često znači mnogo više od usisavanja, brisanja prašine ili mijenjanja posteljine. Ona može postati svakodnevni susret koji donosi sigurnost, toplinu i prijateljstvo.

"Vidimo se sutra. Vidimo se. Ajde baka Marija, budite mi dobro", pozdravljaju se Marija i Zekija, uz zagrljaj i poljubac.

A kada se vrata zatvore, ostaje onaj najvažniji osjećaj da netko sutra ponovno dolazi.