Svjetski šok na startu Mundijala: Zelenortski otoci i njihov 40-godišnji heroj u centru pažnje

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Jedna od najvećih priča dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva stigla je nakon jučerašnjeg iznenađujućeg remija između Španjolske i Zelenortskih otoka. Aktualni europski prvaci morali su se zadovoljiti bodom protiv debitanta, a utakmicu je obilježio jedan neočekivani junak.

Riječ je o 40-godišnjem vrataru Zelenortskih otoka, koji je svojim nastupom doslovno eksplodirao na svjetskoj sceni. U debitantskoj utakmici upisao je čak sedam obrana, od čega šest unutar kaznenog prostora, te je sigurno hvatao i visoke lopte, čime je svoju mrežu sačuvao netaknutom.

Njegov doprinos donio je Zelenortskim otocima povijesni rezultat i prvi bod na Svjetskom prvenstvu, dok je remi protiv Španjolske izazvao nevjericu u nogometnom svijetu.

No, priča o njemu ne staje na travnjaku. Ovaj iskusni vratar odrastao je s bakom i djedom, što mu je donijelo i nadimak koji u slobodnom prijevodu znači “bakica”. Njegova životna priča dodatno je oduševila javnost, a nakon utakmice emotivno je govorio o važnosti obitelji i skromnim počecima.

“Obitelj mi znači sve. Oni su razlog zašto sam ovdje”, poručio je u izjavi nakon susreta.

U samo jednoj utakmici njegova je popularnost eksplodirala na društvenim mrežama. Prije dvoboja imao je oko 50 tisuća pratitelja, a nakon remija taj je broj narastao višestruko — na više milijuna, čime je postao globalna senzacija.

Slavlje se nije odvijalo samo na stadionu. Tisuće kilometara daleko, na Zelenortskim otocima, ljudi su na ulicama proslavili povijesni rezultat. Riječ je o arhipelagu u Atlantskom oceanu s nešto više od pola milijuna stanovnika, koji je dočekao rezultat koji je malo tko mogao zamisliti.

Izbornik Španjolske Luis de la Fuente nakon utakmice nije skrivao razočaranje, istaknuvši da njegova momčad ima mnogo problema koje će morati riješiti u nastavku turnira.

Debitant na Svjetskom prvenstvu tako je već na startu priredio jednu od najvećih senzacija turnira, a njegov 40-godišnji vratar postao je simbol neočekivanog nogometnog čuda.