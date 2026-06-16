Iz Teksasa stižu slike euforije: Hrvatski navijači pripremaju veliki spektakl

Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu, odnosno Arlingtonu, završava posljednje pripreme uoči velikog dvoboja protiv Engleske, a američki grad polako poprima prepoznatljive hrvatske boje.

S terena i iz samog srca Teksasa javio se RTL-ov reporter Marko Vargek, koji je opisao atmosferu oko stadiona i najavio navijački dan koji bi mogao prerasti u pravi spektakl.

„Ovo je velika ekspedicija, putujemo kroz vremenske zone. Pozdrav iz Dallasa, točnije Arlingtona, grada koji ima oko 400 tisuća stanovnika. Ovdje Hrvatska traži pozitivan rezultat i prve bodove protiv Engleske“, rekao je Vargek.

Prema njegovim riječima, impresivni stadion već sada izaziva pažnju, a sigurnosne mjere su pojačane. Iako se hrvatski dresovi zasad više viđaju u centru Dallasa nego oko samog stadiona, očekuje se da će se navijači u većem broju okupiti neposredno pred utakmicu.

Organizacija je, ističe Vargek, na visokoj razini, a kapacitet stadiona od oko 70 tisuća mjesta bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. UEFA je za ovaj susret osigurala po 5.000 ulaznica za hrvatske i engleske navijače, no procjene govore da će broj Hrvata na tribinama biti i znatno veći.

„Čuli smo procjene od oko 7.000 hrvatskih navijača, dok navijačke skupine tvrde da bi ih moglo biti i do 10.000“, dodaje Vargek.

Osim samog sportskog dijela, u Dallasu je u tijeku i bogat navijački program. Večeras se održava velika parada hrvatsko-američkog prijateljstva na Main Streetu, ulici koja ima i povijesnu simboliku.

U programu će sudjelovati nagrađivane američke jahačice s hrvatskim i američkim zastavama, a potom i kočije s navijačima. Posebnu pozornost privlači skupina iz Bribira i Crikvenice koja će predstaviti golemu zastavu dugu 150 metara i široku 12 metara.

Događaj će osiguravati policija, a parada je službeno odobrena od Grada Dallasa. U osiguranju će sudjelovati i policajci na motociklima Harley Davidson, u prepoznatljivom „Texas style“ ambijentu.

„Hrvatski navijači žele poslati poruku svijetu i konkurirati za titulu najboljih navijača po FIFA-i“, zaključio je Vargek.