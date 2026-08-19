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MISTERIOZAN ZLOČIN /

Jezivo otkriće u vinogradu: Pronađeno spaljeno tijelo, strahuje se da pripada nestaloj influencerici

Jezivo otkriće u vinogradu: Pronađeno spaljeno tijelo, strahuje se da pripada nestaloj influencerici
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Foto: Instagram

TikTokerica Sonia Bellina nestala je 10. kolovoza

19.8.2026.
8:19
Dunja Stanković
Instagram
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Strašno otkriće dočekalo je poljoprivrednu radnicu u vinogradu na jugu Francuske gdje je pronašla djelomično spaljeno tijelo.

Francuski list Ouest-France izvijestio je kako ga je radnica zatekla među redovima vinove loze u okrugu Gard. Vlasti su otvorile istragu o ubojstvu, a istražitelji u potrazi za forenzičkim dokazima pregledavaju to područje u Saint-Gillesu, udaljenom 20 kilometara od Nimesa. 

Iako će tek DNK usporedba potvrditi identitet, pojavile su se sumnje da se radi o nestaloj influencerici s tog područja. 

TikTokerica Sonia Bellina nestala je 10. kolovoza. Obitelj je uvjerena da pronađeno tijelo pripada njoj, prenosi BILD.

Mozaik nestanka

Nestala djevojka je u rujnu trebala napuniti 30 godina. Na TikToku ju je pratilo 260.000 korisnika, a prošle godine je prestala objavljivati videa. 

Još uvijek nije poznato kako je 29-godišnjakinja umrla. Državno odvjetništvo za sada ne objavljuje detalje o potencijalnim osumnjičenicima ili motivu. Njezina sestra ranije je ispričala da je Sonia išla na spoj kobne večeri kada je nestala. 

Dok se istražuju okolnosti nestanka, njezina obitelj se suočava s raznim glasinama i zlostavljanjem na internetu. Korisnici društvenih mreža tvrde da je Sonia radila kao eskort dama. 

Obitelj se obratila TikToku sa zahtjevom da obrišu sporne objave. 

FrancuskaTijeloNestanakTiktokVinogradCrna Kronika
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