Jezivo otkriće u vinogradu: Pronađeno spaljeno tijelo, strahuje se da pripada nestaloj influencerici
TikTokerica Sonia Bellina nestala je 10. kolovoza
Strašno otkriće dočekalo je poljoprivrednu radnicu u vinogradu na jugu Francuske gdje je pronašla djelomično spaljeno tijelo.
Francuski list Ouest-France izvijestio je kako ga je radnica zatekla među redovima vinove loze u okrugu Gard. Vlasti su otvorile istragu o ubojstvu, a istražitelji u potrazi za forenzičkim dokazima pregledavaju to područje u Saint-Gillesu, udaljenom 20 kilometara od Nimesa.
Iako će tek DNK usporedba potvrditi identitet, pojavile su se sumnje da se radi o nestaloj influencerici s tog područja.
TikTokerica Sonia Bellina nestala je 10. kolovoza. Obitelj je uvjerena da pronađeno tijelo pripada njoj, prenosi BILD.
Mozaik nestanka
Nestala djevojka je u rujnu trebala napuniti 30 godina. Na TikToku ju je pratilo 260.000 korisnika, a prošle godine je prestala objavljivati videa.
Još uvijek nije poznato kako je 29-godišnjakinja umrla. Državno odvjetništvo za sada ne objavljuje detalje o potencijalnim osumnjičenicima ili motivu. Njezina sestra ranije je ispričala da je Sonia išla na spoj kobne večeri kada je nestala.
Dok se istražuju okolnosti nestanka, njezina obitelj se suočava s raznim glasinama i zlostavljanjem na internetu. Korisnici društvenih mreža tvrde da je Sonia radila kao eskort dama.
Obitelj se obratila TikToku sa zahtjevom da obrišu sporne objave.