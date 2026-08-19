Norvežani oduševljeni: 'Jeste li vidjeli? Zavarao je cijeli Zagreb, cijelu Hrvatsku'

Dinamo je na svom Maksimiru odigrao 2-2 protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka premda su Plavi nakon svega deset minuta vodili s 2-0.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova. Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.

Norveški mediji u svojim izvještajima utakmice nisu skrivali zadovoljstvo rezultatom njihovog kluba na Maksimiru.

Dagbladet je istaknuo odličan mentalitet Vikinga:

"Vikingov snažan povratak u utakmici protiv zagrebačkog Dinama unio je nemir u redove hrvatske momčadi, a pritom se ističe jedan konkretan čimbenik. Viking na to odgovara jasnom porukom."

Ključan igrač Vikinga u Zagrebu je bio asistet za oba gola Tobias Moi (20), a njegovu asistenciju za prvi gol oduševljeno komentirao norveški komentator Joesper Mathisen s TV2:

"Jeste li vidjeli ovo dodavanje? Zavarao je cijeli Zagreb, cijelu Hrvatsku! Kakav inteligentan mladi nogometaš, izgleda kao da već 10 godina igra europski nogomet."

"Viking sigurno zadovoljan napušta Maksimir, sada je sve moguće na domaćem terenu u Stavangeru", piše portal VG, a Stavanger Aftenblad naglašava:

"San se spremao srušiti. Onda se Viking probudio. Prvak Norveške očajno je startao u vražjem kotlu zagrebačkog stadiona, ali se onda podigao te na domaći uzvrat odnio jako dobar rezultat."