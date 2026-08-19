FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA LJUBAV? /

Laura Prgomet pokazala u čijem društvu uživa na Mallorci: Pratitelji ga nemilosrdno napali

Laura Prgomet pokazala u čijem društvu uživa na Mallorci: Pratitelji ga nemilosrdno napali
×
Foto: RTL

Bivša natjecateljica ‘Gospodina Savršenog’ uživa u Španjolskoj s novim partnerom, no njezina objava izazvala je brojne komentare i nagađanja pratitelja

19.8.2026.
8:20
Hot.hr
RTL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bivša natjecateljica popularnog showa "Gospodin Savršeni" i influencerica Laura Prgomet (25) ponovno je u središtu pozornosti. Nakon turbulentnog razdoblja koje je obilježilo i privođenje u Dubrovniku, čini se da je Laura sada pronašla novu sreću. Na svojem je profilu podijelila više romantičnih fotografija s odmora u Španjolskoj, predstavivši javnosti novog partnera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lauris (@lauraprgomet)

Uz objavu je na engleskom kratko napisala: "Ono što je Španjolsku zapravo učinilo tako posebnom...", jasno dajući do znanja da je upravo njezin partner zaslužan za sretne trenutke. I dok su neki pratitelji Lauri poželjeli sreću i uputili joj komplimente poput "Napokon je našla gospodina savršenog" i "Kakva ljepota", brojni su korisnici izrazili sumnju u iskrenost veze. "Ovo je priča za klikove...", "dečko ima dubok džep"  samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. Drugi su pak primijetili razliku u godinama: "... klinac, jao da li ima 20g?" a jedan od komentatora čak se cinično osvrnuo na njezine probleme sa zakonom opaskom: "Prijatelj iz dubrovačkog pritvora". Ipak, na sve se glasine oglušio upravo muškarac s fotografija koji je ispod objave na španjolskom napisao: "Volim te do neba i natrag, ljubavi".

Podsjećamo, Laura je početkom srpnja privedena nakon incidenta u jednom dubrovačkom kafiću. Prema tada objavljenim informacijama, nakon što je u kafiću došlo do incidenta, na mjesto događaja stigli su policija i Hitna pomoć. Tijekom intervencije Laura je, navodno, nasrnula na dvoje policijskih službenika, pri čemu je jedna policajka lakše ozlijeđena. Objava dolazi nešto više od mjesec dana nakon incidenta u Dubrovniku, zbog kojeg je bila i u istražnom zatvoru te joj je naloženo redovito javljanje policiji. 

Laura PrgometNova LjubavGospodin Savrseni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike