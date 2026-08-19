Laura Prgomet pokazala u čijem društvu uživa na Mallorci: Pratitelji ga nemilosrdno napali

Bivša natjecateljica popularnog showa "Gospodin Savršeni" i influencerica Laura Prgomet (25) ponovno je u središtu pozornosti. Nakon turbulentnog razdoblja koje je obilježilo i privođenje u Dubrovniku, čini se da je Laura sada pronašla novu sreću. Na svojem je profilu podijelila više romantičnih fotografija s odmora u Španjolskoj, predstavivši javnosti novog partnera.

Uz objavu je na engleskom kratko napisala: "Ono što je Španjolsku zapravo učinilo tako posebnom...", jasno dajući do znanja da je upravo njezin partner zaslužan za sretne trenutke. I dok su neki pratitelji Lauri poželjeli sreću i uputili joj komplimente poput "Napokon je našla gospodina savršenog" i "Kakva ljepota", brojni su korisnici izrazili sumnju u iskrenost veze. "Ovo je priča za klikove...", "dečko ima dubok džep" samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. Drugi su pak primijetili razliku u godinama: "... klinac, jao da li ima 20g?" a jedan od komentatora čak se cinično osvrnuo na njezine probleme sa zakonom opaskom: "Prijatelj iz dubrovačkog pritvora". Ipak, na sve se glasine oglušio upravo muškarac s fotografija koji je ispod objave na španjolskom napisao: "Volim te do neba i natrag, ljubavi".

Podsjećamo, Laura je početkom srpnja privedena nakon incidenta u jednom dubrovačkom kafiću. Prema tada objavljenim informacijama, nakon što je u kafiću došlo do incidenta, na mjesto događaja stigli su policija i Hitna pomoć. Tijekom intervencije Laura je, navodno, nasrnula na dvoje policijskih službenika, pri čemu je jedna policajka lakše ozlijeđena. Objava dolazi nešto više od mjesec dana nakon incidenta u Dubrovniku, zbog kojeg je bila i u istražnom zatvoru te joj je naloženo redovito javljanje policiji.