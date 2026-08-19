Najluđi aut u nogometu? Iranac napravio salto i srušio rekord

Iranski branič Nader Mohammadi ponovno je privukao pažnju svojim neobičnim izvođenjem auta. Igrač Spartaka iz Kostrome protiv Ufe je uz salto poslao loptu čak 45.6 metara.

Prema podacima ruske analitičke platforme RuStat, to je najduži izmjereni aut u ruskoj Premier ligi i Prvoj ligi otkako se ta statistika prati, odnosno od 2021. godine. Lopta je ukupno prešla 51.6 metara kroz zrak, a u najvišoj točki dosegnula je 10.8 metara.

Mohammadi se pri izvođenju oslonio na loptu, napravio salto prema naprijed i iskoristio rotaciju kako bi dobio dodatnu udaljenost. Takav aut izgleda spektakularno, ali potpuno je legalan. IFAB dopušta salto prije izbačaja ako igrač u trenutku izvođenja ispunjava propisane uvjete.

🤯🇮🇷🇷🇺Spartak Kostroma’s Nader Mohammadi launched a stunning 45.6m throw-in against Ufa! 🚀



The ball travelled 51.6m and reached a peak height of 10.8m — the longest throw-in recorded by an RPL or FNL player since RuStat began tracking the data in 2021. pic.twitter.com/xyGKZi1G5r — EF (@EURASIAFOOTBALL) August 18, 2026

Iranac je istom tehnikom privukao pažnju i samo osam dana ranije, kada je protiv SKA-Habarovska izveo aut duboko u kazneni prostor, nakon čega je Sergej Bugrijov zabio glavom.

Godinama trenira salto-aut

Mohammadi je otkrio da ovu tehniku trenira još od djetinjstva, kada se bavio gimnastikom. "U nogometu sam od mladosti trenirao izvođenje auta sa saltom", rekao je za Championat.

Tvrdi da je prvi put na taj način asistirao prije otprilike sedam godina u Iranu te da je tijekom karijere skupio više od deset asistencija iz takvih auta.

Njegov specijalitet poznat je i izvan Rusije. Godine 2020. kao igrač Paykana izveo je salto-aut nakon kojeg je, uz dodir vratara, lopta završila u mreži. Izravno iz auta nije moguće postići pogodak, bez dodira drugog igrača dosuđuje se gol-aut.

Ipak, Mohammadijevih 45.6 metara nije svjetski rekord. Guinness kao rekordera vodi Amerikanca Michaela Lewisa, koji je 2019. u Teksasu izveo aut dug 59.817 metara.

Mohammadi je zato postavio rekord koji RuStat bilježi u dva najviša ranga ruskog nogometa.