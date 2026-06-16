Merz šokirao Trumpa na samitu lidera: Poklonio mu dres i poručio 'na istoj smo strani'

Tijekom samita G7 u Evian-les-Bainsu, njemački kancelar Friedrich Merz iskoristio je priliku da američkom predsjedniku Donaldu Trumpu uruči simboličan i pomalo zakašnjeli rođendanski poklon.

Riječ je o dresu njemačke nogometne reprezentacije, personaliziranom s Trumpovim imenom i brojem 47, koji označava njegov status 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Poklon je uručen na početku radne sjednice posvećene ratu u Ukrajini, u sklopu okupljanja svjetskih lidera.

Merz, 70, i Trump, 80, razmijenili su nekoliko riječi u prijateljskom tonu, a njemački kancelar je na platformi X uz fotografije susreta napisao: “Sretan (malo zakašnjeli) 80. rođendan, @POTUS. Na kraju krajeva, mi smo na istoj strani.”

Američki predsjednik prihvatio je poklon uz osmijeh, nakratko ga podigao pred fotografima, a zatim ga pažljivo odložio na stol pored sebe.

Zanimljivo je i da Trump ima obiteljske veze s Njemačkom, njegov djed Friedrich rođen je 1869. godine u Kallstadtu.

U isto vrijeme, njemačka nogometna reprezentacija otvorila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu uvjerljivom pobjedom 7:1 protiv Curaçaa u Houstonu.