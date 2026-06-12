Svijet je dobio prvog bilijunaša! Analitičari: 'Mogao bi postati najbogatija osoba u povijesti'

Tvrtka Space X Elona Muska izašla je na burzu, s rekordnom vrijednošću od oko 2 bilijuna dolara! Riječ je o tvrtki koja razvija svemirski program, koja je vlasnik satelitskog interneta Starlink, ali i planira velike iskorake s umjetnom inteligencijom.

Ovako velika potražnja za dionicama Elona Muska učinila prvim bilijunašem u povijesti. Analitičari ističu kako bi Musk mogao biti najbogatija osoba u povijesti.

Foto: Brendan SMIALOWSKI/AFP/Profimedia

Prema pisanju Financial Timesa, SpaceX je zabilježio tri puta veći interes za kupnju dionica nego što ih imaju za prodati, ili oko 260 milijardi dolara. Među njima su svi, od velikih fondova rizičnog kapitala, preko državnih fondova zaljevskih država pa sve do institucionalnih investitora.

Neki analitičari pak smatraju da su procjene vrijednosti nerealne s obzirom na to da je tvrtka prošle godine zabilježila gubitak od gotovo 5 milijardi dolara.