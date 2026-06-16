Hrvati odbrojavaju sitno, svi se nadaju reprizi Moskve ili Wembleya: 'Oni traže svojevrsnu osvetu'

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Moskva, 2018. godina. Igraju se produžeci. Minuta je 109. Čudesni Mario Mandžukić protiv Engleske zabija za 2:1. Hrvatska ide u finale Svjetskog prvenstva. To je jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti hrvatskog nogometa, to je svačiji najdraži gol, pa i Zlatku Daliću, kako je sam rekao u studiju RTL Direkta. I to je ono što u Teksasu priželjkujemo sutra.

Mandžukić više ne igra, igrači su osam godina stariji, ali svi se nadaju da ćemo prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu pobijediti Englesku. Kao što smo ih pobijedili i na Wembleyu 2007 pa nisu išli na Europsko prvenstvo. Pobijedili smo ih tri puta, dva puta smo igrali neriješeno.

"Od Wembleya i Bilićeve generacije kad smo im oteli odlazak na Europsko prvenstvo - tad se to stvorilo i onda pobjeda na Wembleyu i oni golovi su to počeli stvarati - kasnije se to samo bildalo. Da bi to doživjelo po meni vrhunac u Rusiji i sve nakon toga imam dojam da Englezi traže svojevrsnu osvetu", kaže novinar Jutarnjeg lista Tomislav Juranović.

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