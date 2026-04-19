Niko Kranjčar, Mandžukić i druge legende zaigrale u čast Nikole Pokrivača. Pogledajte tko se sve pojavio

Godinu dana nakon što je hrvatski nogomet prerano napustio Nikola Pokrivač, koji je smrtno stradao u prometnoj nesreći, na zagrebačkom terenu Klinček u Kušlanovoj ulici okupile su se igračke legende kako bi mu odale počast.

U emotivnoj revijalnoj utakmici, koja je bila kruna trodnevnog Memorijala "Nikola Pokrivač", snage su odmjerile selekcije legendi Dinama i hrvatske reprezentacije, priredivši spektakl za nekoliko stotina gledatelja.

Pod vodstvom izbornika Nikole Jurčevića, dres Hrvatske s brojem 13 i Pokrivačevim prezimenom nosili su Ivan Kelava, Gordon Schildenfeld, Danijel Pranjić, Jerko Leko, Milan Badelj, Niko Kranjčar i Mario Mandžukić.

Suprotstavila im se selekcija Dinama, koju je s klupe vodio Silvio Marić, a svi igrači simbolično su nosili dres s brojem 23, u Pokrivačevu čast. Za plave su nastupili Filip Lončarić, Etto, Luis Ibáñez, Ivica Vrdoljak, Hrvoje Čale, Domagoj Antolić, Hrvoje Štrok, Ivan Krstanović i Josip Tadić.