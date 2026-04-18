U ČAST BIVŠEM IGRAČU

Evo kako je prošao prvi dan memorijalnog turnira Nikole Pokrivača

Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1 /20
U petak je utakmicom Futsal Dinama i HMNK Rijeke započeo trodnevni memorijalni turnir Nikole Pokrivača. Turnir se igra u čast bivšeg igrača Dinama i Rijeke koji je poginuo u automobilskoj nesreći 18. travnja 2025. godine, a svrha mu je prikupljanje novca za stipendiranje mladih sportaša iz ruralnih područja.

Prva "etapa" turnira bila je utakmica Futsal Dinama i HMNK Rijeke, druga je utakmica Dinama i Rijeke u sklopu 30. kola SuperSport HNL-a, dok će kraj turnira obilježiti utakmica legendi Dinama i legendi hrvatske reprezentacije.

Kroz sva tri dana, raznim sredstvima prikupljat će se sredstva koja će biti iskorištena za stipendiranje mladih sportaša iz ruralnih područja.

Sama utakmica Futsal Dinama i HMNK Rijeke završila je 7-3 pobjedom domačina.

18.4.2026.
13:30
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
Nikola PokrivačNema Predaje
