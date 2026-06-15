Zagreb ima bebe kakve se ove godine nisu rodile u Europi! Pogledajte slatke leoparde

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U zagrebačkom zoološkom vrtu dogodilo se nešto što ove godine nije nigdje u Europi - okotila su se dva kineska leoparda. Ispred nastambe leoparda ovih dana mogla bi biti gužva jer tko ne bi htio vidjeti bebe leoparda...

Vani su uglavnom u jutarnjim satima, a ispred nastambe treba biti tiho. Tata im je stigao iz Poljske, a zaštitnički nastrojena mama iz Haaga.

Okotili su se krajem travnja, a u zoološkom ih se već može vidjeti. I dalje su na majčinom mlijeku, ali počeli su jesti i meso. Radi se o iznimno ugroženoj vrsti, u divljini ih živi samo 400.