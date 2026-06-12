Stanovi kao suho zlato, a sve ostalo plaćaju manje nego Hrvati: Evo kako se živi u Španjolskoj

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DIREKT U MADRIDU /

A znate li što zbog visokih cijena nekretnina rade Španjolci? Prosvjeduju.

Prije dva tjedna 100 tisuća ljudi marširalo je ulicama Madrida, jer je stanovanje postalo preskupo, i na njega troše više od 70% plaće. I nije im to prvi put.

Ono što je zanimljivo, sve druge cijene: kava u kafiću, riba na tržnici ili jelo u restoranu, tamo su niže nego u Hrvatskoj. U to se tijekom boravka u Madridu uvjerio i RTL-ov Rikardo Stojkovski.