Carinici u akciji: U ovom slučaju biste mogli ostati i bez novca i bez robe

'BITNO JE PRIJAVITI!' /

Nevjerojatan ulov na graničnom prijelazu Jasenovac. Satovi, naočale, novčanici, čak i mobitel - sve je to pronađeno kod jedne starije gospođe u autobusu koja je pokušala prijeći iz BiH u Hrvatsku.

"To je bilo u rutinskoj kontroli, znači djelatnici carine su izdvojili jedan autobus redovne linije na relaciji Banja Luka Ljubljana i kod jedne vremešne putnice od 70 godina u osobnoj prtljazi našli su neprijavljenu ovu robu koju sada vidite", rekao je Tomislav Kralj, predstavnik carinskog ureda GP Jasenovac. Više o ovom ulovu pogledajte u prilogu.