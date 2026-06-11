Novi vikend - nova utrka: 'Više nema isprika, ovu stazu znaju u milimetar'

KATALONIJA /

Drugi vikend zaredom na rasporedu je Formula 1 koju možete pratiti ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo. Nakon Monaca, sedma postaja u kalendaru je Velika nagrada Barcelone - Katalonije.

Naš program iz Barcelone počinje sutra dvama slobodnim treninzima koje u izravnom prijenosu možete pratiti na RTL-u 2 i Voyo od 13 i 30 odnosno od 17 sati. U subotu nas u podne čeka treći slobodni trening, a nakon toga slijede kvalifikacije od 16 sati, također na RTL-u 2 i platformi Voyo. Na dan utrke u nedjelju sve se seli na naš glavni kanal RTL. U 14 sati počinje uvodna emisija, a od 15 start Velike nagrade Barcelone Katalonije.

Kako je utrku najavio Ante Vetma pogledajte u videu.