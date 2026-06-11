FIA je popustila: Slijedi promjena pravilnika u Formuli 1

U Formuli 1 sprema se nova promjena pravilnika. Ove sezone imamo 50/50 raspodjelu snage pogonske jedinice s motorom s unutarnjim izgaranjem i električnim pogonom (baterija), a FIA je nakon reakcije momčadi i vozača odlučila ipak malo popustiti i vratiti primat motoru s unutarnjim izgaranjem.

Uvode se postupne izmjene tehničkog, sportskog i financijskog pravilnika za sezone 2027. i 2028. kako bi se ispravili nedostaci novog koncepta. Umjesto čekanja novog ciklusa pravila, dogovorene su postupne izmjene koje stupaju na snagu već 2027. godine.

Ključna promjena odnosi se na napuštanje idealiziranog omjera 50:50. Snaga motora s unutarnjim izgaranjem bit će povećana s 400 kW na 420 kW, dok će se maksimalna snaga koju isporučuje MGU-K smanjiti s 350 kW na 300 kW. Time se omjer snage mijenja na otprilike 58:42 u korist motora s unutarnjim izgaranjem.

Promjene za 2027. samo su prva faza korekcije. Za sezonu 2028. planiran je drugi, još značajniji korak. Cilj je postići konačni omjer snage od otprilike 60:40, dodatno naglašavajući ulogu V6 motora. Snaga motora s unutarnjim izgaranjem porast će na 450 kW, a protok goriva bit će povećan za trinaest posto u odnosu na 2026. godinu.

Paralelno s tim, maksimalna snaga regeneracije energije narast će na impresivnih 400 kW, što će vozačima dati veću fleksibilnost. Ove prilagodbe trebale bi u potpunosti eliminirati probleme s nedostatkom energije i omogućiti vozačima da se usredotoče na ono što rade najbolje - utrkivanje na granici mogućnosti.