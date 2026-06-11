Stoljeće nakon Gaudíjeve smrti ostvario se njegov san: Papa blagoslovio najviši toranj na svijetu

OGROMAN SPEKTAKL /

Papa Lav XIV. u Barceloni je predvodio misu u bazilici Sagrada Familia i svečano otvorio i blagoslovio najnoviji od njezinih visokih tornjeva - Toranj Isusa Krista visok 172 i pol metra. Bazilika je ujedno i najviša crkva na svijetu.

Sve to dogodilo se na 100. obljetnicu smrti arhitekta bazilike Antonia Gaudíja, a bila je to ujedno i središnja svečanost papinog jednotjednog posjeta Španjolskoj.

Nakon mise, tisuće vjernika mogle su uživati i u svjetlosnoj predstavi unutar i izvan bazilike, a svečanost je završila spektakularnim vatrometom. Papa je jutros otputovao na Kanarske otoke gdje je govorio o migrantima. Uživo iz Barcelona javila se i RTL-ova Nikolina Matošević. Više pogledajte u prilogu.