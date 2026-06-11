Vatreni dijelili lopte, ali navijači su pali u ekstazu kada se pojavio Modrić: Pogledajte njihovu reakciju

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

LUDILO /

Hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno boravi u Alexandriji, gdje se priprema za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva koju će 17. lipnja u 22:00 po europskom vremenu odigrati protiv Engleske.

No, Aleksandrija nije samo trening. To je i prilika da brojni obožavatelji Vatrenih vide svoje idole uživo, što se i dogodilo. Brojni ljubitelji naše reprezentacije imali su se priliku fotografirati s reprezentativcima koji su dijelili lopte, a posebnu je pažnju dobio kapetan Luka Modrić.

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u videu na vrhu teksta.

A kako je zvučao bećarac na treningu Vatrenih pogledajte OVDJE.