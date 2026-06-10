Amerikanac zna sve o rakiji i hrvatskoj reprezentaciji: 'Jako volim Hrvatsku'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IMAMO NAVIJAČA /

Hrvatska je jučer oko 23 sata po našem vremenu stigla u Alexandriju, koja će joj biti baza za vrijeme Svjetskog prvenstva. Ispred hotela dočekali su je navijači koji su sve igrače nagradili velikim pljeskom i ovacijama.

Mundijal počinje sutra, a do prve utakmice Hrvatska ostalo je još točno tjedan dana. Sve oko Vatrenih na licu mjesta prati Marko Vargek koji je u Alexandriji imao zanimljivog gosta.