Amerikanac zna sve o rakiji i hrvatskoj reprezentaciji: 'Jako volim Hrvatsku'

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Hrvatska je jučer oko 23 sata po našem vremenu stigla u Alexandriju, koja će joj biti baza za vrijeme Svjetskog prvenstva. Ispred hotela dočekali su je navijači koji su sve igrače nagradili velikim pljeskom i ovacijama.
Mundijal počinje sutra, a do prve utakmice Hrvatska ostalo je još točno tjedan dana. Sve oko Vatrenih na licu mjesta prati Marko Vargek koji je u Alexandriji imao zanimljivog gosta.