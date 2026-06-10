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IMAMO NAVIJAČA /

Amerikanac zna sve o rakiji i hrvatskoj reprezentaciji: 'Jako volim Hrvatsku'

Hrvatska je jučer oko 23 sata po našem vremenu stigla u Alexandriju, koja će joj biti baza za vrijeme Svjetskog prvenstva. Ispred hotela dočekali su je navijači koji su sve igrače nagradili velikim pljeskom i ovacijama. 

Mundijal počinje sutra, a do prve utakmice Hrvatska ostalo je još točno tjedan dana. Sve oko Vatrenih na licu mjesta prati Marko Vargek koji je u Alexandriji imao zanimljivog gosta. 

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10.6.2026.
21:10
Sportski.net
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Amerikanacćevapi
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